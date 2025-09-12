Локомотив Пловдив с ново попълнение: румънският защитник Андрей Киндриш подписа за две години

Лятната трансферна кампания на Локомотив (Пловдив) продължава. „Смърфовете“ обявиха официално привличането на румънския централен бранител Андрей Киндриш, който ще защитава черно-белите цветове през следващите два сезона.

Роденият на 12 януари 1999 г. в Румъния Киндриш е продукт на школата на Университатя (Клуж), а футболният му път го отвежда през редица клубове в родината и чужбина. В кариерата си досега той е носил екипите на Ботошани, Академика Клинше, Санта Клара и УТА Арад, а последната му спирка бе полският Лехия (Гданск).

Освен клубните си изяви, Киндриш може да се похвали и с участия за младежкия и олимпийския национален отбор на Румъния, което говори за неговия потенциал и опит на международната сцена.

С привличането на Киндриш, Локомотив (Пловдив) затвърждава амбициите си за силно представяне през новия сезон и подсилва защитната си линия с още един класен футболист.