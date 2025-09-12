Новини
Спорт »
Бг футбол »
Локомотив Пловдив с ново попълнение: румънският защитник Андрей Киндриш подписа за две години

Локомотив Пловдив с ново попълнение: румънският защитник Андрей Киндриш подписа за две години

12 Септември, 2025 18:24 393 1

Футболистът е продукт на школата на Университатя (Клуж)

Локомотив Пловдив с ново попълнение: румънският защитник Андрей Киндриш подписа за две години - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лятната трансферна кампания на Локомотив (Пловдив) продължава. „Смърфовете“ обявиха официално привличането на румънския централен бранител Андрей Киндриш, който ще защитава черно-белите цветове през следващите два сезона.

Роденият на 12 януари 1999 г. в Румъния Киндриш е продукт на школата на Университатя (Клуж), а футболният му път го отвежда през редица клубове в родината и чужбина. В кариерата си досега той е носил екипите на Ботошани, Академика Клинше, Санта Клара и УТА Арад, а последната му спирка бе полският Лехия (Гданск).

Освен клубните си изяви, Киндриш може да се похвали и с участия за младежкия и олимпийския национален отбор на Румъния, което говори за неговия потенциал и опит на международната сцена.

С привличането на Киндриш, Локомотив (Пловдив) затвърждава амбициите си за силно представяне през новия сезон и подсилва защитната си линия с още един класен футболист.


  • 1 Не ми е безразлично!

    1 0 Отговор
    А, защо ФАКТИ не пише как УНСС са ги сбарали по бели гащи, за това, че от години приемат студенти над квотата, дадена им от държавата за прием на студенти по държавната поръчка? За незнаещите, да кажа, че таксата на такива студенти не може да бъде по-висока от две трети от средствата за издръжка на обучението. Т.е. 66,6 % сме надплащали ние, от нашите данъци. А таксите са от 600 лв. нагоре. Предполагам, че можете да ги видите на сайта им.

    18:44 12.09.2025

