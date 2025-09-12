Новини
Русия потъна в траур: Отиде си легендата на щангите Андрей Чемеркин

12 Септември, 2025 19:06 417 2

Русия потъна в траур: Отиде си легендата на щангите Андрей Чемеркин - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Русия преживява тежък удар – светът на спорта загуби един от своите най-ярки символи. На 53-годишна възраст ни напусна Андрей Чемеркин – човекът, когото мнозина наричаха „най-силният на планетата“. Новината бе официално потвърдена от Руската федерация по вдигане на тежести, която изрази дълбоки съболезнования към близките и почитателите на великия спортист.

Макар официалната причина за кончината му да не е оповестена, според руски медии трагедията е настъпила вследствие на кръвен съсирек.

„Загубихме човек-епоха, истинска легенда. Скърбим заедно с всички, които обичаха и уважаваха Андрей Иванович Чемеркин“, гласи съобщението на федерацията.

Роден през 1972 г. в малкото градче Солнечнодолск, Чемеркин още като тийнейджър проявява страст към спорта. Първоначално се увлича по леката атлетика и футбола, но съдбата го отвежда към вдигането на тежести – дисциплина, в която ще остави незаличима следа. Още на 24 години, през 1996 г., той се превръща в заслужил майстор на спорта на Русия. Същата година покорява олимпийския връх в Атланта, където печели златен медал с впечатляващ резултат от 260 килограма. Четири години по-късно, на Игрите в Сидни, добавя към колекцията си и бронзово отличие.

Постиженията на Чемеркин са наистина феноменални: четири световни титли, един сребърен и два бронзови медала от световни първенства, както и два златни и два сребърни медала от европейски шампионати. Осем пъти подобрява световни рекорди, затвърждавайки статута си на един от най-великите щангисти в историята. В родината си Андрей Чемеркин е обявен за „най-силния човек на планетата“ – признание, което малцина могат да носят с такава гордост и достойнство.

През 1997 г. е удостоен с престижния "Орден за храброст", а същата година е избран за "Спортист на годината" в Русия. След дълга и бляскава кариера, през 2004 г. Чемеркин слага край на активното си участие в спорта, но остава вдъхновение за поколения млади атлети.

Днес Русия се прекланя пред паметта на един истински титан, чийто дух и постижения ще живеят вечно в сърцата на спортната общност.


  • 1 С ваксина "Спутник"

    1 4 Отговор
    Ставаш пътник

    19:11 12.09.2025

  • 2 Някой

    0 0 Отговор
    Често си заминават рано щангисти. При нашите на 35 години умира Милен Добрев, а после носилият неговия ковчег Величко Чолаков и той умира на 35. Не живеят никак здравословен живот. Някакъв преди в СССР на закуска ял 35 ли белтъка.

    19:11 12.09.2025

