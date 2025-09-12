Рубен Аморим каза кой ще бъде титулярния вратар на Манчестър Юнайтед

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим заяви, че Алтай Байъндър отново ще бъде титуляр на вратата на тима по време на градското дерби с Манчестър Сити в неделя. Това бе една от най-интригуващите теми в последните дни, след като първият избор между гредите през миналата кампания Андре Онана вчера подписа с Трабзонспор, а в последните часове на трансферния пазар бе привлечен Сан Ламенс от Роял Антверп, пише gong.bg.

“Алтай ще продължи да бъде титуляр. Това е различна лига, различна страна, различни тренировки и топка за Сан Ламенс. Той е вратар с голям потенциал. Наясно съм, че в момента един вратар трябва да бъде много здрав физически. Сега гледаме настоящата ситуация, но също така отправяме поглед и към бъдещето. По малко и от двете. Ще се опитаме да създадем възможност двамата да се борят за тази позиция, но за мен е ясно, че Алтай ще стартира в неделя, но Ламенс има огромен потенциал и ни дава опция, така че също трябва да е готов да играе в даден момент. Той има потенциал да бъде вратар на тима за много години напред. Мисля, че на всички стана ясно, че се нуждаем от промяна на тази позиция и понякога е трудно да се посочи точно защо. Понякога е моментът, лошият късмет, беше трудно за Андре Онана, защото той бе добър в работата си и се опитваше да помага на останалите, но понякога можеш да имаш всички качества на света и пак да се стигне до такава промяна, така че му желая всичко най-добро,” обясни сложната вратарска ситуация в своя тим Аморим.

След това той коментира и отсъствието на новото попълнение Матеус Куня, Диого Далот и Мейсън Маунт. Тримата са контузени и отпадат от сметките за двубоя с Манчестър Сити, но португалският наставник посочи, че те полагат много усилия и искат максимално бързо да се завърнат на терена. Накрая бившият наставник на Спортинг (Лисабон) посочи, че “червените дяволи” са по-добър отбор сега, отколкото през миналия декември, когато успяха да измъкнат изненадваща победа на “Етихад” след гол на Амад Диало в края на срещата.

“Матеус Куня, Диого Далот и Мейсън Маунт са аут за този мач. Не знам колко време ще отнеме да се възстановят. Те полагат много усилия, която е много добре. Не искам да се обвързвам с конкретни срокове, защото ако питате Куня, той ще ви каже, че е готов още за неделя. Ще следим ситуацията ден за ден. Имаме много добри футболисти, които са жадни за изява, така че ще бъдем конкурентноспособни в неделя. Смятам, че сега сме по-добър отбор от миналата година. Ако видите който и да е аспект от статистиката, ние сме различен отбор. Готови сме да изиграем този мач и да го докажем в неделя. Вярваме в нашия тим и смятам, че ще стане много добър двубой. Наясно сме какво искаме. Таблицата няма значение в момента, единствено се тревожа футболистите да спазят принципите ни на игра,” заяви Аморим.