Арда и ЦСКА няма да играят в Кърджали

От Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обявиха, че отложеният двубой между Арда Кърджали и ЦСКА София ще се играе на стадион "Берое" в Стара Загора заради ремонт на терена в Кърджали.

Срещата е насрочена за 18 септември от 17:30 часа.

Мачът с Черно море също ще се играе в Стара Загора.

Ето решението на СТК:

- Поради ремонт на тревното покритие на стадион „Арена Арда“ в гр. Кърджали, отложената среща V-ти кръг на ППФЛ/efbet Лига/ между отборите на ПФК „Арда“ Кж и ПФК „ЦСКА“ Сф насрочена за 18.09.2025 г от 17.30 часа и срещата от IX-ти кръг на ППФЛ/efbet Лига/ между отборите на ПФК „Арда“ Кж и ПФК „Черно море“ Вн насрочена за 22.09.2025 г от 18.00 часа, ще се играят по програма на стадион „Берое“ Стара Загора, вместо на стадион „Арена Арда“ Кърджали.