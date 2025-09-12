Новини
Манчестър Сити обвърза младок с дългосрочен договор до 2030 година

12 Септември, 2025 21:42 413 0

Рико Люис парафира нов контракт

Манчестър Сити обвърза младок с дългосрочен договор до 2030 година - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити официално подсигури бъдещето на един от най-обещаващите си таланти – 20-годишния защитник Рико Люис. Младият англичанин, който вече има пет участия с националния екип на Англия, парафира нов контракт, който ще го задържи на „Етихад“ поне до лятото на 2030 година.

Люис, който се присъедини към школата на „гражданите“ още през 2012 година, направи своя дебют във Висшата лига през 2022-а. Оттогава насам той се утвърди като ключова фигура в състава на Пеп Гуардиола.

През изминалия сезон младият бранител записа 28 двубоя с небесносиния екип и реализира едно попадение.

С удължаването на договора си, Рико Люис демонстрира лоялност към клуба, който го изгради като футболист. Ръководството на Манчестър Сити също изрази задоволство от постигнатото споразумение, което гарантира стабилност и приемственост в защитната линия на отбора.


