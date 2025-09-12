Христо Янев влезе в остър конфликт с фенове на Ботев Враца след мача в Стара Загора

Вечерта в Стара Загора се превърна в арена на напрежение и бурни емоции след последния съдийски сигнал на двубоя между Берое и Ботев Враца от осмия кръг на футболното първенство. Старши треньорът на гостите Христо Янев попадна в центъра на скандал, след като се изправи срещу собствените си привърженици.

Веднага след края на срещата, Янев не сдържа емоциите си и се отправи към сектора за гости, където се изкачи върху оградата, за да влезе в ожесточен словесен сблъсък с част от феновете на Ботев Враца. Към него се присъединиха и някои от футболистите на тима, които също се включиха в разправията.

Причината за напрежението се корени в обидните скандирания и освирквания, които треньорът и играчите получиха от агитката на врачани по време на целия мач. Янев не остана безучастен и приравни проявената омраза към расистко поведение, подчертавайки, че подобни действия нямат място на стадионите.

„Всичко друго мога да преживея, но не и омразата по българските стадиони. Аз съм във футбола от 30 години и не съм направил нищо лошо. Трябва да променим нещо. Тази омраза се насажда в децата. Разбирам феновете, когато не харесват някой човек, аз не държа да съм харесван. Не мога да приема, че ще ме псуват хора, които не ме познават, не знаят как работя и колко обичам футболната игра. На стадионите има наши близки, семейства, родители. Трябва да се вземат някакви мерки, както в чужбина наказват за расизъм. Това е вид расизъм според мен. Тази омраза трябва да я прекъснем. Към българския треньор трябва да има повече уважение. Заслужаваме го с работата си“, заяви Янчев.

Междувременно, феновете на домакините от Берое също не пожалиха Янев, като през цялата среща не спираха да го освиркват и да отправят обидни реплики по негов адрес.