България с исторически триумф: Националите по баскетбол на колички покориха Европа!

Националният отбор на България по баскетбол на колички написа златна страница в историята си, след като спечели първата си европейска титла в Дивизия C на шампионата, провел се в Самоков. Триумфът дойде след категорична победа над Швеция с 71:44 във финалния сблъсък, който се състоя в модерната зала „Арена СамЕлион“ в Самоков.

Още от първите минути на двубоя напрежението бе осезаемо, а двата тима си разменяха водачеството. Българите обаче показаха характер и завършиха първата четвърт с минимална преднина.

Втората част донесе истински обрат – нашите момчета се развихриха и на почивката вече водеха с 33:22, демонстрирайки завидна концентрация и борбеност.

След подновяването на играта „лъвовете“ не оставиха никакви шансове на скандинавците. С всяка изминала минута разликата растеше, а след третата четвърт авансът достигна внушителните 20 точки. В заключителния период българският тим затвърди доминацията си и заслужено се окичи със златните медали, завършвайки турнира без нито една загуба в шестте си срещи.

Героите на вечерта бяха Ясин Ташдемир, който блесна с впечатляващите 27 точки, 11 борби и 5 асистенции, както и Антон Фиков, останал на косъм от трипъл-дабъл с 20 точки, 9 борби и 10 асистенции.

Рамазан Осксуз също се отличи с 19 точки, 13 борби и 10 завършващи подавания, допринасяйки за историческия успех.

Само ден преди финала българският отбор си осигури и промоция в по-горната Дивизия B, което прави постижението още по-значимо. Бронзовите отличия отидоха при Белгия, която надделя над Сърбия с 71:32 в малкия финал.