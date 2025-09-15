Samsung започна разпространението на новата си ОС

Samsung започна поетапното разпространение на новата си софтуерна актуализация One UI 8, като започна със серията Galaxy S25. Въпреки че тази актуализация започва да достига до потребителите, Samsung предупреди, че тя няма да бъде достъпна едновременно на всички пазари или на всички подходящи устройства.

Компанията потвърди, че голям брой от останалите ѝ устройства ще получат актуализацията по-късно през годината. Това включва следните модели:

Серия Galaxy S: S24, S23, S22, S24 FE, S23 FE и S21 FE.

Серия Galaxy Z: Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5, Z Fold4 и Z Flip4.

Серия Galaxy Tab: Tab S10, Tab S10 FE, Tab S10 Lite, Tab S9, Tab S9 FE и Tab S8.

Серия Galaxy A: A56 5G, A36 5G, A26 5G, A17 5G, A17, A07, A06 5G, A55 5G, A35 5G, A25 5G, A16 5G, A16, A15 5G, A06, A54 5G, A34 5G, A73 5G, A53 5G и A33 5G.

Актуализацията One UI 8 въвежда няколко нови функции, включително:

Проактивни предложения: Софтуерът е проектиран да разпознава контекста на потребителя и да предоставя проактивни предложения, които да помагат в ежедневните дейности.

Now Bar & Now Brief: Now Bar показва активността на приложенията в реално време, като например състоянието на медийния плейър, а Now Brief предлага персонализирани ежедневни актуализации по теми като трафик и напомняния.

AI интеграция: Актуализацията включва тясно сътрудничество с Google, като въвежда AI инструменти като Gemini Live и Circle to Search.

Подобрена поверителност: За да отговори на нарастващите опасения, свързани с поверителността на AI, Samsung е включила Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), която изолира приложенията в защитена среда, и Knox Matrix, система за сигурност, която може автоматично да излиза от рискови устройства от Samsung акаунт.

Специфични функции за сгъваеми устройства: Новите функционалности за сгъваеми устройства включват AI Results View, която позволява AI-генерираното съдържание да се показва в плаващ или разделен изглед, както и възможността да се премества това съдържание между приложенията.

Персонализиране: Нов дизайн на часовника, който автоматично се адаптира към тапета на потребителя, разтягайки се и обгръщайки контурите на обектите в изображението.