Трябва ли да си купувате ново зарядно, ако искате бързо зареждане в iPhone 17?

Новите модели iPhone на Apple поддържат по-бързо зареждане – iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max могат да достигнат 50% зарядно ниво само за 20 минути, докато тънкият iPhone Air се нуждае от 30 минути, за да достигне 50% зарядно ниво. Не бива да ви изненадва, че Apple е направила това по най-типичния за Apple начин.

Според официалните спецификации, 20-минутното време се постига с помощта на новия 40W Dynamic Power Adapter с 60W Max на Apple. Това е 40W зарядно устройство, което може да доставя 60W за ограничен период от време (над 15 минути, според ранните тестове).

Важното е, че това зарядно устройство използва новия протокол Adjustable Voltage Supply (AVS) вместо по-стария Programmable Power Supply (PPS). AVS позволява на устройството (в този случай iPhone) да изисква определено напрежение, вариращо от 15V до 48V с стъпки от 0,1V. Това е чудесно за устройства с висока мощност, но старият добър PPS лесно може да се справи с 40W и дори 60W.

Вероятно USB зарядното устройство, което имате у дома, не поддържа AVS, но може да поддържа PPS. Това обаче не е случаят с новия адаптер на Apple.

Потребителят privaterbok в Reddit направи практическо изследване на новия 40 W динамичен адаптер за захранване с 60 W макс. и потвърди, че PPS не се поддържа – само стандартният USB Power Delivery 3.0. Това прави новото зарядно устройство на Apple за 39 долара по-малко полезно за всяко PPS-съвместимо устройство, което може да имате.

По-належащият въпрос е обратният – могат ли моделите iPhone 17 да се заредят до 50% за 20 минути с помощта на 40W (или дори 60W) USB PPS адаптер? И ако да, ще го направи ли толкова ефективно, колкото зарядно устройство с AVS?

Ключовият детайл е, че новото зарядно устройство на Apple не поддържа по-разпространения протокол Programmable Power Supply (PPS). Докато AVS е част от по-новия стандарт USB-PD 3.2, много бързи зарядни устройства от други производители използват PPS, който е по-стар, но широко използван протокол. Това означава, че новият адаптер на Apple е по-малко полезен за другите устройства, които може да притежавате, и все още не е ясно колко добре ще се зареждат новите iPhone с PPS адаптери на трети страни.