Първото разглобяване на iPhone 17 Air разкри интересна тайна (ВИДЕО)

Специалистите по разглобяване от iFixit най-накрая имаха възможност да разгледат отвътре революционния нов iPhone Air на Apple, като ни предоставиха поглед върху прецизно изработения вътрешен дизайн на устройството. Откритията разкриха две особено интересни подробности: изненадващата степен на ремонтопригодност на телефона и много необичайна връзка с един от неговите аксесоари.

Въпреки че е най-тънкият iPhone досега, iPhone Air се оказа по-лесен за ремонт, отколкото мнозина очакваха, и получи сравнително висока оценка от iFixit. Въпреки че все още използва патентовани винтове и има залепено стъкло отпред и отзад, вътрешните компоненти са разположени по начин, който улеснява достъпа до тях и тяхното отстраняване. Опростеният дизайн на вътрешните части беше описан като „разглобяващ се като LEGO“, което значително улеснява процеса на разглобяване след отстраняването на първоначалните панели.

Най-интригуващото откритие обаче е свързано с източника на захранване на устройството. Експертите установиха, че батерията в iPhone Air не е просто подобна, а всъщност е идентична с батерията, вградена в новия аксесоар iPhone Air MagSafe Battery. Този уникален дизайнерски избор има забележителна последица: ако батерията на телефона се изтощи, потребителят теоретично може да извади батерията от зарядното устройство MagSafe за 99 долара и да я инсталира в телефона като пряк заместител. Това предоставя на потребителите относително евтин и лесно достъпен, макар и малко разточителен начин да заменят сами вътрешната батерия – откритие, което е потвърдено и от YouTube канала Phone Repair Guru.