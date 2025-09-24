WhatsApp вече може да превежда съобщения

WhatsApp въведе нова функция, наречена „Превод на съобщения“, която позволява на потребителите да… превеждат текстови съобщения директно в чатовете. Тази функционалност е достъпна за индивидуални разговори, групови чатове и канали.

За да използвате функцията, потребителят натиска продължително съобщение, докосва „Преведи“ и след това избира желания език. Преведените съобщения могат да бъдат изтеглени за бъдеща употреба. Ключов аспект на функцията е, че всички преводи се извършват на устройството на потребителя, което гарантира, че WhatsApp не може да види съдържанието, като по този начин се запазва поверителността.

Функцията за превод на съобщения се пуска както за потребители на Android, така и за потребители на iPhone. Първоначално потребителите на Android могат да превеждат съобщения на шест езика: английски, испански, хинди, португалски, руски и арабски. Потребителите на iPhone обаче ще имат достъп до повече от 19 езика при пускането на функцията. Освен това потребителите на Android имат ексклузивната възможност да активират автоматичен превод за целия чат, което ще превежда автоматично всички бъдещи входящи съобщения в рамките на този разговор.