Експерти по AI и маркетинг се събраха във Варна

На 20 септември 2025 г. хотел „Черно море“ във Варна се превърна във фокусна точка за иновации и обмен на опит, след като домакинства практическия Семинар по изкуствен интелект и бизнес. Събитието събра над 140 участници: предприемачи, маркетинг специалисти, фрийлансъри и собственици на онлайн бизнеси от цялата страна и чужбина. Присъстваха хора от Видин, Ямбол, Пещера, Пловдив, както и гости от Дубай, Холандия и Великобритания: ясен индикатор за интереса и актуалността на темата.

Семинарът беше организиран от Академия „От 0 До Успех“, а програмата включваше практически лекции, демонстрации и сесии за въпроси и отговори. Лекторите бяха:

Николай Галинов : ръководител на SEO отдела в Netpeak Bulgaria;

: ръководител на SEO отдела в Netpeak Bulgaria; Цветан Радушев : основател на академията и водещ глас в областта на AI автоматизацията;

: основател на академията и водещ глас в областта на AI автоматизацията; Милчо Василков : експерт в Amazon екосистемата и сертифициран SPN партньор;

: експерт в Amazon екосистемата и сертифициран SPN партньор; Геомил Георгиев : консултант с 20-годишен опит в дигиталната търговия;

: консултант с 20-годишен опит в дигиталната търговия; Николай Пеев : CEO на стартъп компанията EduQuest;

: CEO на стартъп компанията EduQuest; Стилян Янчев: маркетинг специалист с фокус върху стратегии за растеж.

Когато SEO се превръща в GEO

В рамките на събитието Николай Галинов представи темата „SEO & AI – нова ера в оптимизацията“, фокусирана върху трансформацията на търсенето и дигиталната видимост в ерата на изкуствения интелект. Неговата лекция се отличи с практическа насоченост, ясен стратегически фокус и богатство от конкретни примери и инструменти, които участниците могат да приложат в собствените си проекти.

Галинов обясни, че класическата SEO оптимизация вече не е достатъчна, тъй като хората все по-често търсят информация чрез AI платформи като ChatGPT, Gemini, Perplexity и Claude. Новата парадигма, наречена GEO (Generative Engine Optimization), цели не просто класиране в Google, а видимост в отговорите на генеративните AI системи, където значимостта се определя от споменавания, доверие и релевантен контекст.

„Фокусът вече не е само Google. Видимостта в ChatGPT, Bing, Gemini и Perplexity е част от цялостна стратегия, която трябва да комбинира структурирани данни, авторитет и бранд консистентност,“ отбеляза Галинов пред препълнената зала.

Брандът като обект в AI средата

Един от централните акценти в презентацията беше темата за разпознаване на брандове като entity (обекти). Галинов подчерта, че платформите с изкуствен интелект използват външни източници, за да валидират достоверността и значимостта на информацията. Това налага бизнесите да поддържат еднаква и структурирана информация за името си, контактите и дейността си в сайта, Google Business профила и социалните мрежи.

Той даде и конкретни насоки за работа със структурирани данни: как да се използва Schema.org за отбелязване на ключова информация в сайта, как да се провери дали тази информация се разпознава коректно от търсачките, както и кои са признаците, че брандът вече е утвърден като обект в дигиталното пространство (като разширени резултати при търсене, допълнителни линкове към сайта и показване на фирмата в локални карти).

AI + човек = новият златен стандарт

Лекцията завърши с ясна препоръка за синергия между автоматизация и човешка експертиза. Галинов сподели формули за изграждане на ефективни AI промптове, демонстрира как се създава съдържание с помощта на генеративни системи, и как се надгражда с E-E-A-T принципите (опит, експертиза, авторитет и доверие).

Темите включваха:

Промптове за създаване на съдържание и редакция;

Стратегии за анализ на конкуренцията чрез Gemini;

Изграждане на Digital PR присъствие, фокусирано върху стойност и дългосрочно доверие;

Наръчник за GEO оптимизация с практически инструменти.

Какво следва?

Презентацията на Николай Галинов потвърди, че GEO не е просто нова абревиатура, а стратегическа необходимост за бизнеси, които искат да бъдат разпознаваеми, достоверни и полезни в очите както на потребителите, така и на интелигентните системи, които ги насочват. Това е подход, който агенции като Netpeak прилагат в ежедневната си работа, комбинирайки техническа експертиза и дигитална визия.

Събитието във Варна остави участниците с не само с нови знания, но и с нова перспектива как да използват AI не просто като инструмент, а като стратегически съюзник в развитието на своя бранд и онлайн присъствие.