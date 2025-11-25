Нищо ново: Мъск обяви, че основният чип за пускането на автономния Cybercab ще се забави

Графикът за отдавна обещаваната от Tesla ера на автономност без надзор претърпя сериозно забавяне, като главният изпълнителен директор Елон Мъск потвърди значително закъснение за чипа AI5 от следващо поколение, който се счита за съществен за технологията. Мъск обяви в X, че хардуерът AI5, който преди се очакваше да бъде готов до втората половина на 2025 година, няма да бъде наличен в количеството, необходимо за преминаване към нови производствени линии, до средата на 2027 година, тъй като компанията се нуждае от „няколкостотин хиляди готови AI5 платки за производствената линия“.

Това значително забавяне създава сериозен конфликт в графика за предстоящото роботакси Tesla Cybercab, за което компанията публично е обявила, че ще започне производството през 2026 година. Ако специално проектираният автомобил без волан и педали влезе в производство преди средата на 2027 година, той ще бъде принуден да разчита на хардуера AI4 от настоящото поколение. От решаващо значение е, че компютърът AI4, който се намира във всички нови модели Tesla от 2024 година насам, не е в състояние да постигне нивото 4 или 5 на автономност без надзор и без намеса, което изисква дизайнът на Cybercab.

Новият чип AI5 беше рекламиран като до десет пъти по-мощен от системата AI4, което е необходимо за справяне с комплексните, реални крайни случаи, изисквани за истинска автономност. С инсталиран AI4, Cybercab ще разчита в голяма степен на софтуерни оптимизации, за да преодолее липсата на компютърна мощност, което прави широкото му разпространение рисковано и вероятно ще го ограничи до силно ограничени, географски оградени области.

Докато предложиха добавянето на волан и педали като необходима резервна опция, Мъск веднага отхвърли идеята, запазвайки твърдата си позиция, че Cybercab ще бъде пуснат на пазара без контроли за водача. Този ангажимент значително повишава залога, тъй като пускането на пазара на високообемна, изключително сложна програма за превозни средства без необходимата изчислителна мощност за основната ѝ функция представлява потенциално огромна инвестиция с много малка първоначална възвръщаемост.

Графикът за средата на 2027 година потвърждава, че важна стъпка напред за технологията за автономно шофиране на Tesla е отложена с почти две години, което принуждава настоящите собственици на AI4 да чакат по-дълго за следващия скок, като същевременно създава огромно предизвикателство за пускането на Cybercab през 2026 година.