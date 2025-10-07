Обратната страна на Луната наистина е доста по-студена

Международен екип от учени съобщи за получаването на първите преки доказателства за температурни разлики в мантията на близката и далечната страна на Луната. Това откритие разрешава „една от най-големите мистерии на Луната“, като потвърждава хипотезите за нейната „двулична“ природа.

Ключът към разгадаването на тази загадка беше китайската мисия Chang’e-6, която успешно се завърна на Земята през юни 2024 година. Мисията върна първите в историята проби от лунни скали, събрани от далечната страна на Луната, по-точно от кратера Аполо в басейна Южен полюс-Айткен.

Изследването, проведено съвместно от китайски и британски учени (включително от University College London и Пекинския университет), анализира приблизително 300 грама почва, включително базалти, датиращи от около 2.8 милиарда години.

И анализът на минералите разкри значителна термична асиметрия. Минералите от далечната страна са се образували при температури на мантията, приблизително със 100°C по-ниски от тези от близката страна.

Тази разлика потвърждава предишни открития за неравномерното разпределение на елементите, произвеждащи топлина, като уран, торий и калий (често свързани с KREEP минерали). Обогатяването на KREEP минерали от близката страна обяснява по-високата вулканична активност и по-тънката кора в това полукълбо, което е типично за тъмните базалтови равнини.

Обратната страна на Луната, напротив, е по-богата на кратери и планини, но бедна на тези равнини. Доскоро липсата на проби ограничаваше цялостното разбиране на тези геоложки различия. Но сега, това е ключово откритие за лунната еволюция.

Резултатите, публикувани на 30 септември в списание Nature Geoscience, са ключови за изучаването на формирането и еволюцията на Луната. Учените подчертават, че „резкият контраст между страните предоставя критична представа за лунната мантия“.

Chang’e-6 също така е открила доказателства за колосален удар на астероид преди повече от 4 милиарда години, който може да е променил вътрешната структура на обратната страна.

Въпреки напредъка, произходът на термичната асиметрия остава ненапълно разрешен и изисква по-нататъшни изследвания. Тези открития показват, че двете страни на Луната са еволюирали по различен начин през по-голямата част от историята ѝ. Мисията Chang’e-6 потвърди уникалността на обратната страна на Луната, която е недостъпна за директно наблюдение от Земята.