Galaxy S26+ все пак може и да има

Слуховете в сферата на флагманските телефони разкриват обрат в събитията, който принуждава Samsung да направи рязка промяна в дизайна на своята линия за 2026 година. Първоначалните слухове от вътрешни източници почти погребаха дългоочаквания модел Galaxy S26+, твърдейки, че мястото му ще бъде заето от супертънкия и агресивно стилизиран Galaxy S26 Edge, който ще бъде пуснат на пазара заедно със стандартния Galaxy S26 Pro и безспорния шампион Galaxy S26 Ultra. Идеята беше, че „Plus“ просто е изчерпал потенциала си.

Въпреки това, нов доклад, произхождащ от родината на Samsung, анонсира изненадваща промяна, като предполага, че Galaxy S26+ се завръща в бързата лента на разработката. Коя е суровата реалност, която доведе до това възраждане? Според докладите, Galaxy S25 Edge е постигнал разочароващи резултати в продажбите.

Източници от индустрията твърдят, че производството на S25 Edge е „спаднало драстично” от месеца на пускането му на пазара, което е тревожен сигнал, като се има предвид, че повечето популярни смартфони се продават най-добре през първите три месеца. Данните сочат, че често критикуваният Galaxy S25+ в момента се продава по-добре от варианта Edge.

Изчисленията на Samsung са прости: ако заменят надеждния, макар и с нисък обем, S26+ с по-слабо представящия се S26 Edge, рискуват да загубят значителна сума пари, като продадат по-малко бройки, дори и Edge да е с малко по-висока цена. Изглежда, че ултратънкият дизайн на Edge, който често изисква компромиси в живота на батерията и хардуера на камерата, просто не е привлякъл вниманието на масовите купувачи, както Samsung се надяваше, което принуждава производителя да възкреси модела Plus за още един цикъл на служба.