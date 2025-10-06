Автомобил на Xiaomi потегли сам, след неволно докосване на iPhone (ВИДЕО)

Драматична случка на паркинг с участието на електрически седан Xiaomi SU7 предизвика бурна дискусия за развиващите се – и понякога объркващи – взаимоотношения между личните ни технологии и автомобилите ни. През уикенда в Китай се разпространи видеоклип, на който се вижда как SU7 се движи без шофьор пред магазин в Уейхай, а шофьорското място е очевидно празно. Тази внезапна маневра без шофьор предизвика незабавни спекулации в интернет, като дигиталните коментатори измислиха най-лошите сценарии, включващи хакнати автономни системи, която поема контрола над почти двутонния електромобил. На записите от камерите за наблюдение се вижда как собственикът Ли Сяошуан изтичва от магазина, за да спре избягалия си автомобил – гледка, която перфектно отразява тревогата на обществото от предаването на контрола на бордовите компютри.

Драмата обаче беше бързо успокоена от екипа за бързо реагиране на Xiaomi, който потвърди, че инцидентът не се дължи на неизправност, а на класически случай на недоразумение между човек и технология. След строга проверка както на данните от автомобила, така и на активността на смартфона на собственика, производителят на автомобили стигна до заключението, че SU7 просто е изпълнявал валидна команда за дистанционно паркиране (RPA), предадена от Apple iPhone 15 Pro Max на собственика. Допълнително объркване в първоначалния доклад на обслужването на клиенти добави вътрешният идентификатор на устройството на Apple „iPhone 16.2“, който погрешно беше предаден на собственика като препратка към несъществуващ нов модел телефон, което за кратко замъгли въпроса коя устройство е било наистина виновно. Това разяснение – че движението на колата е резултат от функция, която работи точно както е проектирана, макар и неволно активирана от телефона на потребителя – изключва проблеми с качеството на автомобила и прехвърля фокуса от механична повреда към случайно задействане.

В крайна сметка този инцидент принуждава индустрията да натисне спирачките и да обмисли по-фините моменти на интеграцията. Макар инженерите на Xiaomi да потвърдиха, че командата за дистанционно паркиране е била получена и изпълнена правилно – вероятно задействана от неволно „докосване с дупето“ в приложението за смартфон или неволна гласова команда – основният проблем остава. Тъй като съвременният автомобил се превръща в смартфон на колела, простата истина, че машина с тегло два тона може да бъде задействана от случайно движение в джоба, е тревожна. Този много публичен инцидент с „автономно шофиране“ на 30 септември служи като спешно напомняне към автомобилните производители да наложат по-строги и по-безопасни протоколи за функциите за дистанционно управление, за да гарантират, че нарастващото удобство на технологията за умни автомобили не отваря непреднамерено вратата към реални опасения за безопасността както на шофьорите, така и на пешеходците.