Как едно приложение спестява глоби и напрежение на пътя

Новите правила за контрол на средната скорост вече са част от ежедневието на шофьорите. Тол камерите измерват движението между две точки, а не само моментната скорост – и това промени начина, по който всички мислим за пътуването си. Ако преди гледахме километража и се успокоявахме, че сме под ограничението, сега често се чудим дали няма да получим изненада по пощата. А1 е първият оператор, който превръща това предизвикателство в удобен дигитален инструмент за своите клиенти: в приложението Моят А1 вече е достъпна функционалността „Моята средна скорост“.

Как работи?

„Моята средна скорост“ автоматично разпознава началото и края на участъците със секционен контрол и в реално време показва:

текущата и средната скорост на движение;

оставащо разстояние и време до края на отсечката;

препоръчителна скорост, за да се избегне нарушение.

За разлика от други приложения, които само сигнализират при навлизане в такава зона, решението на А1 действително изчислява реалната средна скорост на автомобила. Водачът получава визуални предупреждения, които го ориентират по-лесно и му помагат да се придържа към ограниченията.

Как да я активирате

Не е нужно нищо повече от това да обновите приложението Моят А1 от Apple App Store, Google Play или Huawei AppGallery, да отворите „Моята средна скорост“ и да разрешите достъп до местоположение (GPS). Оттам нататък е нужно единствено да отваряте функционалността при движение извън града, за да ви помага да взимате по-информирани решения зад волана.

Ползи за бизнеса

За фирми със служебни автомобили „Моята средна скорост“ е бърз начин да намалят риска от глоби и инциденти, без да влагат средства в допълнителни устройства или софтуер. Водачите разполагат с ясни напътствия за движение в участъците със секционен контрол, което води до по-малко административни последствия. А за хората зад волана това означава по-малко напрежение и повече фокус върху самото пътуване.

По-безопасно и по-устойчиво движение

Функционалността носи спокойствие на пътя – намалява несигурността кога и къде се измерва средна скорост и ограничава изненадите. А по-малкото ненужни ускорявания и спирания означават и по-нисък разход на гориво, както и по-малко вредни емисии.

„Моята средна скорост“ е малко допълнение в телефона, което може да промени пътуването – по-малко напрежение, по-ниски разходи и по-безопасни километри.