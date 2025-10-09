Apple Watch вече предупреждава при симптоми на хипертония

Цифровият сърдечен монитор, интегриран в най-новите модели Apple Watch, Series 9 и по-нови, или Ultra 2 и по-нови, разшири функциите си за уведомяване за хипертония и вече е достъпен за още потребители. Това здравно ориентирано подобрение, което вече се използва в над 150 пазара по света, сега предлага на повече потребители система за ранно предупреждение срещу това, което медицинската общност нарича „тихият убиец“.

Тази иновативна система не разчита на традиционната маншета за измерване на кръвното налягане. Вместо това Apple Watch използва оптичния си сърдечен сензор и усъвършенстван алгоритъм, за да следи реакцията на кръвоносните съдове на всеки сърдечен удар. Това е дългосрочна стратегия, която пасивно събира и анализира тези физиологични данни в продължение на 30 дни. Ако часовникът засече постоянни модели, които сочат хронично високо кръвно налягане, той ще изведе предупреждение, насърчавайки потребителя да предприеме проактивни мерки за здравето си, като например да се консултира с лекар или да промени начина си на живот.

Важно е да се разбере, че тази функция е чисто и просто система за уведомяване, а не медицински диагностичен инструмент или устройство за директно измерване на кръвното налягане. Ето защо предупреждение от Apple Watch винаги трябва да бъде последвано от професионална медицинска оценка.

Технологията е специално разработена за възрастни на 22 и повече години, които не са диагностицирани с хипертония. Поради своите ограничения функцията не е налична на нито един модел Apple Watch SE и трябва да бъде деактивирана, при бременни.