Изтекоха всички характеристики на "невероятно тънкият" Motorola Edge 70

„Невероятно тънкият” Edge 70 на Motorola, чието световно представяне се очаква на 5 ноември, преждевременно разкри пълните си спецификации чрез уебсайта на полски търговец на дребно, което анонсира силно навлизане в сегмента на ултратънките флагмани.

Edge 70 се захранва от чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, съчетан с щедри 12 GB RAM и опции за съхранение до 512 GB. Отличавайки се от други тънки устройства, той разполага с батерия от 4800 mAh, което е значително предимство по отношение на капацитета в този клас, подкрепено от бързо 68W кабелно зареждане и 15W безжично зареждане.

Устройството се отличава с тънък 6-милиметров профил и тегло от 170 грама. Физическите му размери са 160×75×6 мм, което го позиционира като елегантен и лек конкурент на модели като Samsung Galaxy S25 Edge и iPhone Air.

Визуалното преживяване се подсилва от ярък 6,67-инчов OLED дисплей с резолюция 1220×2712 px и плавна честота на опресняване 120Hz. За фотографите, Edge 70 разполага с мощна тройна 50 MP камера: две 50 MP камери на гърба – с основен сензор, който се възползва от оптична стабилизация на изображението (OIS) – и 50 MP предна камера за селфита с висока резолюция.

Телефонът ще се доставя с най-новата операционна система Android 16, вероятно с насложен интерфейс Hello UI на Motorola. Свързаността е гарантирана с поддръжка на две SIM карти чрез nano-SIM и eSIM. Накрая, стилът е осигурен чрез партньорство с Pantone, като устройството се предлага в три различни цвята: Bronze Green, Gadget Gray и Lily Pad.