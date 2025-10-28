Новини
Motorola прави нова крачка към гъвкавите смартфони

28 Октомври, 2025 16:31 434 0

Компанията представи нов патент

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Motorola, истински ветеран в областта на мобилните технологии, отказва да се откаже от стремежа си към създаване на най-доброто съчетание между носимо устройство и смартфон – смела амбиция, която сега е затвърдена в нова патентна заявка.

Документът на Американското патентно ведомство разкрива текущия фокус на изследователския екип и подробно описва устройство, което може да се превърне от компактен смарт часовник в малък, преносим смартфон с помощта на ролков и разтегаем дисплей. Тази концепция е развитие на предишния напълно огъваем прототип на компанията, представен преди две години, като вместо това се залага на динамичен разтегателен екран, който променя размера и формата си в зависимост от нуждите на потребителя.

Скиците в патента разкриват гъвкав, адаптивен дисплей, който може да се навива около китката за бърз достъп при носене. Когато се разгъне и разтегне, той се превръща в правоъгълен екран за по-сложни задачи като комуникация, сърфиране в интернет или видеоразговори.

Същността на иновацията се крие в сложната вътрешна рамкова структура, проектирана да поддържа сложния механизъм за навиване и сгъване. Устройството ще използва сензори, за да настройва автоматично потребителския интерфейс в зависимост от текущата форма и ориентация. Макар че в заявката липсват типични хардуерни подробности като капацитет на батерията или спецификации на камерата, дизайнът подсказва, че приоритетът е върху формата и функционалността, а не върху фотографските възможности.

Въпреки че всеки патент е само концепция, това е ясен сигнал, че Motorola удвоява ангажимента си да проучва радикални форми, дизайнерска философия, която води началото си от революционното наследство на Razr, както в оригиналния, така и в съвременния сгъваем вариант. Тази визия поставя компанията в челните редици на сливането на удобството на смарт часовника с полезността на смартфона, предизвиквайки границите на конвенционалните устройства.


