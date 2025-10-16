Motorola представи ултра тънкия X70 Air

Motorola агресивно навлиза на пазара на ултратънките устройства с новия Moto X70 Air, конкурент от среден клас, който предизвиква своите премиум съперници в ключова област - издръжливостта на батерията.

С дебелина малко под 6 мм и тегло 159 г, X70 Air успява да вгради значително по-голяма батерия с капацитет 4800 mAh. Тази солидна батерия превъзхожда капацитета от 3900 mAh на Galaxy S25 Edge и 3149 mAh на iPhone Air, което предоставя значително предимство за потребителите, които дават приоритет на дългия живот на батерията в тънък корпус. Зареждането също е бързо, с 68 W кабелна и 15 W безжична поддръжка. Под елегантния си корпус X70 Air се захранва от мощния чипсет Snapdragon 7 Gen 4, процесор от най-висок клас за средния сегмент, който е съчетан с 3D изпарителна камера за охлаждане.

Устройството разполага с 6,7-инчов плосък OLED дисплей с резолюция 1220p+ и плавна честота на опресняване 120Hz, като се отличава с максимална яркост от 4500 нита. За изображения телефонът е оборудван с 50-мегапикселова селфи камера с висока разделителна способност, разположена в отвор, допълнена от двойна камера на гърба, състояща се от 50-мегапикселов основен модул с сензор Samsung и 50-мегапикселова 120° ултраширока единица.

Металната му рамка е подсилена за по-голяма устойчивост при падане, а устройството е с IP68 и IP69 рейтинг за усъвършенствана водо- и прахоустойчивост, включително защита срещу струи гореща вода. Дизайнът е отличителен, предлагащ три Pantone цветови опции: Gadget Gray, Lily Pad и Bronze Green, всяка от които е акцентирана с контрастен пръстен около модулите на камерата и бутона за включване. Moto X70 Air ще бъде пуснат скоро в Китай и се очаква да дебютира на световния пазар като Motorola Edge 70.