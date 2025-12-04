Коледни оферти от А1 – отстъпки до 700 лв./357,90 евро за топ смартфони през декември

Тази година A1 посреща празниците с атрактивни предложения – до 700 лв./357,90 евро отстъпка в брой или на лизинг за 24 месеца за някои от най-желаните смартфони на пазара в комбинация с план Unlimited. В коледната селекция са включени модели на водещи производители като Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi, HONOR и други. Идеална възможност да сложите под елхата модерно устройство или да обновите своя телефон точно навреме за празничните снимки със семейството. А ето и част от предложенията:

iPhone Air

iPhone Air е най-тънкият смартфон на Apple досега – само 5,6 мм и едва 165 г, с голям 6,5-инчов дисплей, здрава титанова рамка и стъкло Ceramic Shield 2 за допълнителна защита. A19 Pro чипът и iOS 26 с Apple Intelligence осигуряват висока производителност, плавни игри, интелигентни инструменти за писане, превод на живо и търсене на информация, така че устройството да е еднакво удобно както за работа, така и за забавление по време на празниците. Новата система от камери включва 48MP Fusion основна камера и 18MP Center Stage предна камера за качествени селфита и 4K видеа с Dolby Vision, а функции като Clean Up помагат всеки кадър да изглежда професионално, без да е необходима обработка с външни приложения. До 31 декември iPhone Air 256 GB се предлага на специална празнична цена от 1839,98 лв./940,76 евро в брой с план Unlimited Ultra.

Motorola Edge 70

Motorola Edge 70 впечатлява с елегантен и тънък дизайн от 5,99 мм и 159 г тегло – с метален корпус и стъкло Gorilla® Glass 7i за надеждна защита от падания и надрасквания. Това го прави лек, удобен и издръжлив спътник в ежедневието. 6,67-инчовият Extreme AMOLED Super HD дисплей с HDR10+ и Pantone валидирани цветове пресъздава коледните снимки и видеа с ярки, реалистични тонове. Тройната система от 50MP камери улавя всичко – от широки пейзажи до фини детайли и впечатляващи портрети с регулируемо замъгляване. Благодарение на интелигентните moto ai функции, мощния Snapdragon® 7 Gen 4 процесор, 12 GB RAM и 512 GB памет, устройството работи светкавично бързо и плавно. А 4800mAh батерията с 68W TurboPower™ зареждане осигурява часове употреба само след 15 минути презареждане. В периода на кампанията смартфонът се предлага със 700 лв./357,90 евро отстъпка при покупка в брой за 499,98 лв./255,63 евро с план Unlimited Ultra от А1.

Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung Galaxy Z Fold7 е перфектната коледна изненада за хората, които искат всичко в едно – работа, забавление и креативност. Разгънатият 8-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей превръща смартфона в мини лаптоп или таблет – идеален за гледане на коледни филми, видео разговори с близки или работа в движение. Тънкият корпус прави устройството удобно за носене, а мощният Snapdragon 8 Elite for Galaxy позволява безпроблемно превключване между няколко приложения, обработка на снимки и видеа и гейминг без забавяне. Камерата с 200 MP и ProVisual Engine осигурява ярки, детайлни кадри дори в условия на слаба осветеност. Galaxy AI и Gemini Live превръщат Fold7 в интелигентен помощник – от превод на живо и лесно резюмиране на информация до по-удобно управление на задачите в натоварения празничен период. Можете да вземете Samsung Galaxy Z Fold7 256 GB със 700 лв./357,90 евро отстъпка за 2 719,98 лв./1 390,70 евро и слушалки ttec Mode до 31 декември.

С коледни отстъпки до 700 лв./357,90 евро в брой или на лизинг и плановете Unlimited, A1 дава на клиентите възможността да изберат устройство, което напълно отговаря на техния стил и нужди – или да направят перфектния подарък. Пълната празнична селекция може да разгледате онлайн на a1.bg.