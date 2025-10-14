Новият автопилот на Tesla вече реагира като истински шофьор (ВИДЕО)

Tesla пусна версия 14.1 на софтуера си за пълно автономно шофиране, и този път актуализациите са наистина впечатляващи. Според потребителите, това не е просто малка поправка, а значителна еволюция на системата за подпомагане на водача, включваща редица особено напреднали функции, които сочат директно към дългосрочните амбиции на компанията в областта на автономнитетаксита.

Най-значителните промени са свързани с началото и края на пътуването. Системата вече разполага с нови опции за пристигане, които позволяват на водача да избере предварително точното място, където автомобилът, оборудван с FSD, трябва да завърши пътуването си, било то на паркинг, на улицата, в алея, в гараж или дори на станция за бързо зареждане или на тротоара. Тази много търсена функция за „оставяне“, която е ясен трансфер на технология от развиващата се програма Robotaxi на Tesla, анонсира ново ниво на интелигентност на крайната точка за автомобила.

Освен възможността за избор на дестинация, FSD v14.1 въвежда редица други функции на високо ниво:

Протокол за спешни превозни средства: Превозното средство вече разполага с важната способност да разпознава, спира или отстъпва път на спешни превозни средства като полицейски коли, пожарни и линейки, което е важна крачка напред за спазването на изискванията за безопасност в реалния свят.

Навигация на базата на камери: Навигацията и маршрутизирането вече са вградени директно в невронната мрежа на базата на камерите, което позволява управление в реално време приблокирани пътища и последващи обходни маршрути, без да се разчита на предварително картографирани данни.

Добавен е нов скоростен профил „Sloth“ (ленивец) за по-нататъшно персонализиране на предпочитанията за стил на шофиране, предлагащ изключително консервативна опция в допълнение към съществуващите режими „Chill“ (спокоен), „Standard“ (стандартен) и „Hurry“ (бърз). Важно е да се отбележи, че изборът на скоростен профил вече оказва пряко влияние върху скоростта на автомобила. Налице са осезаеми подобрения в справянето с трудни ситуации при шофиране, включително трудни завои, смяна на ленти, пресичане на пътя от други автомобили и маневриране около училищни автобуси.

🚨 Super cool thing Tesla FSD v14.1 did: it proceeded thru this intersection to turn left, but the light had gone to red before the turn could be completed.



It put itself in reverse and backed up to the “Stop Here on Red” sign/line. Didn’t proceed at a red or impede others. pic.twitter.com/AKb1AI32fK — TESLARATI (@Teslarati) October 8, 2025

Първите отзиви от потребители, тествали тази нова версия, са еднозначно положителни, като описват системата като значително по-„човешка“ във вземането на решения и цялостното изпълнение. Увереността, проявена при маневри, като широко разпространеният пример за Tesla, която автономно дава заден ход, за да освободи блокирано кръстовище, е накарала мнозина да спекулират, че тази версия v14.1 е основният софтуер, върху който Tesla най-накрая ще пусне дългоочакваната си, напълно автономна услуга за роботизирани таксита.