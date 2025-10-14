Новини
Новият автопилот на Tesla вече реагира като истински шофьор (ВИДЕО)

Новият автопилот на Tesla вече реагира като истински шофьор (ВИДЕО)

14 Октомври, 2025 12:32 406 5

Версия 14.1 подобрява значително системата

Новият автопилот на Tesla вече реагира като истински шофьор (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Tesla пусна версия 14.1 на софтуера си за пълно автономно шофиране, и този път актуализациите са наистина впечатляващи. Според потребителите, това не е просто малка поправка, а значителна еволюция на системата за подпомагане на водача, включваща редица особено напреднали функции, които сочат директно към дългосрочните амбиции на компанията в областта на автономнитетаксита.

Най-значителните промени са свързани с началото и края на пътуването. Системата вече разполага с нови опции за пристигане, които позволяват на водача да избере предварително точното място, където автомобилът, оборудван с FSD, трябва да завърши пътуването си, било то на паркинг, на улицата, в алея, в гараж или дори на станция за бързо зареждане или на тротоара. Тази много търсена функция за „оставяне“, която е ясен трансфер на технология от развиващата се програма Robotaxi на Tesla, анонсира ново ниво на интелигентност на крайната точка за автомобила.

Освен възможността за избор на дестинация, FSD v14.1 въвежда редица други функции на високо ниво:

Протокол за спешни превозни средства: Превозното средство вече разполага с важната способност да разпознава, спира или отстъпва път на спешни превозни средства като полицейски коли, пожарни и линейки, което е важна крачка напред за спазването на изискванията за безопасност в реалния свят.

Навигация на базата на камери: Навигацията и маршрутизирането вече са вградени директно в невронната мрежа на базата на камерите, което позволява управление в реално време приблокирани пътища и последващи обходни маршрути, без да се разчита на предварително картографирани данни.

Добавен е нов скоростен профил „Sloth“ (ленивец) за по-нататъшно персонализиране на предпочитанията за стил на шофиране, предлагащ изключително консервативна опция в допълнение към съществуващите режими „Chill“ (спокоен), „Standard“ (стандартен) и „Hurry“ (бърз). Важно е да се отбележи, че изборът на скоростен профил вече оказва пряко влияние върху скоростта на автомобила. Налице са осезаеми подобрения в справянето с трудни ситуации при шофиране, включително трудни завои, смяна на ленти, пресичане на пътя от други автомобили и маневриране около училищни автобуси.

Първите отзиви от потребители, тествали тази нова версия, са еднозначно положителни, като описват системата като значително по-„човешка“ във вземането на решения и цялостното изпълнение. Увереността, проявена при маневри, като широко разпространеният пример за Tesla, която автономно дава заден ход, за да освободи блокирано кръстовище, е накарала мнозина да спекулират, че тази версия v14.1 е основният софтуер, върху който Tesla най-накрая ще пусне дългоочакваната си, напълно автономна услуга за роботизирани таксита.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сектант

    2 0 Отговор
    днес спрях покрай уж най-скъпия им модел хикс - двете му врати бяха толкова ненапаснати, че едната дръжка беше под другата - не е за фукане това превозно средство

    12:45 14.10.2025

  • 2 Бла бла бла

    2 0 Отговор
    Продажбите спадат, това е истината.

    12:48 14.10.2025

  • 3 Офанзивен дефанзиф

    0 0 Отговор
    Да се чуди човек това автономно шофиране за добро ли е или не... От една страна всичк глОпаци по улиците, които само за чували за правила за движение, ще бъдат направени малко по-нормални шофьори. От друга страна - всяко нововъведение обикновено води към улесняване на начина на каране, т.е. все по-голямо затъпяване и загуба на рефлекси...

    12:50 14.10.2025

  • 4 Да не би да…

    1 0 Отговор
    Слиза и се бие..?

    12:55 14.10.2025

  • 5 Иван С

    0 0 Отговор
    Най-вероятно цова на гендер.

    12:58 14.10.2025