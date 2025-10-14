Новини
Apple обърка потребителите с новия си ход

14 Октомври, 2025 15:18

Apple TV+ вече се казва Apple TV

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В стъпка, която със сигурност ще предизвика объркване в целия маркетингов отдел, Apple тихо премахна „Plus“ от своята стрийминг услуга, като официално преименува платформата от Apple TV+ на новото опростено Apple TV. Тази новина за брандинга беше скрита в прессъобщение, обявяващо стрийминг премиерата на F1: The Movie, в което Apple обяви, че услугата „вече е просто Apple TV, с нова, динамична идентичност“. Непосредственият проблем, който вече е обект на подигравки в интернет, е, че „Apple TV“ вече е едновременно името на премиум услугата за стрийминг с абонамент, приложението, използвано за достъп до това съдържание на различни устройства, и физическият Apple TV 4K декодер.

Въпреки това, „новата, динамична идентичност“ вече придобива физическа форма. Иконата на приложението Apple TV в iOS 26.1 beta 3 е актуализирана, като монохромният ѝ вид е заменен с цветен, което вероятно е намек за по-широка визуална промяна, за да се разграничи услугата от хардуера.

Макар промяната на името да влиза в сила незабавно, пълното внедряване на брандинга в уебсайта и приложенията на Apple все още не е осъществено. Анализатори от бранша спекулират, че тази стъпка може да подготви почвата за бъдещо ниво на услугата за стрийминг, поддържано от реклами, което в момента липсва в Apple TV+, за да може да се конкурира с други големи стрийминг услуги.


  • 1 Каква телевизия е това?

    1 1 Отговор
    Да дойдат от нахапълката да видят на моята дърта нокия н96 какво е истинска телевизия DVB-H, която е аналог на днешната стандартна DVB-T. Никакви интернети, сайтове и един тон скап от реклами.

    16:05 14.10.2025

  • 2 УдоМача

    0 0 Отговор
    Епъл и реклами??? Не мои бъди! Падението е пълно!

    16:33 14.10.2025