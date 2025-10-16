Ето кога Samsung ще представи дългоочакваните си очила за виртуална реалност

Слуховете около новите очила за виртуална реалност на Samsung приключиха, след като корейците официално потвърдиха пускането на пазара на първите си Android XR очила, наречени вътрешно Project Moohan, на 21 октомври.

Това значимо дебютно представяне в областта на разширената реалност ще се състои по време на събитието „Worlds Wide Open” Galaxy Event на Samsung, което е насрочено за 22:00 часа източно време. Ентусиастите могат да гледат прякото предаване на официалния YouTube канал на Samsung, за да следят представянето.

Макар Samsung да пази в тайна окончателното търговско име, слуховете в бранша сочат, че технологията ще се появи на пазара като Galaxy XR.

Очилата са резултат от съвместната работа на Samsung, Qualcomm и Google. Те са проектирани на базата на мощния чип Snapdragon XR2+ Gen 2 и ще работят на новата платформа Android XR на Google, която се очаква с включване на персонализирания One UI XR скин на Samsung и дълбока интеграция на Gemini AI.

Изтеклите технически спецификации очертават един внушителен конкурент на пазара, като Galaxy XR ще разполага с два 4K micro-OLED дисплея, по-лека конструкция с тегло около 545 грама и външна батерия, осигуряваща около два часа общо ползване. Устройството ще разчита на сложна система от сензори за проследяване на погледа и управление с жестове, а според слуховете ще поддържа и два специални контролера за засичане на движение.