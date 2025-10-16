Apple представи новите си таблети с M5 процесор

Apple направи значително обновяване в средата на цикъла за своята флагманска серия iPad Pro, обхващаща както 11-инчовия, така и 13-инчовия вариант. Докато външният вид остава познатият изтънчен дизайн, основната техника е напълно обновена с три от най-новите силициеви чудеса на компанията: чиповете M5, N1 и C1X.

Най-голямата атракция е изцяло новият процесор M5, който ще се използва и в 14-инчовия MacBook Pro и Apple Vision Pro. Този мощен процесор разполага с до 10-ядрен CPU дизайн, използващ четири ядра за производителност и шест ядра за ефективност. Apple отново прави смело твърдение, че ядрата за производителност на M5 са най-бързите CPU ядра в света. Графичният отдел е претърпял ъпгрейд към нов 10-ядрен GPU дизайн, с включването на специални невронни ускорители във всяко ядро. Този архитектурен скок увеличава паметната честотна лента до зашеметяващите 153 GB/s.

В сравнение с предшественика си M4, M5 може да се похвали с до 3,5 пъти по-висока AI производителност благодарение на новите невронни ускорители. Графичната производителност, по-специално 3D рендирането , е 1,5 пъти по-бърза, а транскодирането на видео във Final Cut Pro отбелязва 1,2 пъти по-висока скорост. Ключово подобрение за професионалистите е подобрената възможност за видео изход, поддържаща честота на опресняване до 120 Hz към външен дисплей, заедно с много търсената поддръжка на Adaptive Sync (VRR) за съвместими монитори.

M5 е придружен от увеличение на стандартния капацитет на паметта: моделите с 256 GB и 512 GB сега са оборудвани с 12 GB RAM, което е подобрение от 8 GB, докато версиите от най-висок клас с 1 TB и 2 TB запазват 16 GB.

Свързаността също е значително подобрена с интегрирането на безжичния мрежов чип N1 и модема C1X, и двата заимствани от настоящите модели iPhone, което обещава по-добра обща безжична производителност.

Накрая, зареждането е ускорено с поддръжка на същия стандарт за бързо зареждане като iPhone 17. С помощта на съвместимо зарядно устройство, като странно наречения 40W Dynamic Power Adapter с 60W Max, 11-инчовият модел може да достигне 50% заряд за 30 минути, а 13-инчовият модел го следва отблизо с 35 минути.

Освен тези важни вътрешни подобрения и подобрения в зареждането, новите iPad Pro запазват звездните характеристики на поколението M4, включително Tandem OLED Ultra Retina XDR дисплеи, 12-мегапикселната задна камера, 12-мегапикселната предна камера Centre Stage, стабилната система с четири високоговорителя и гъвкавата Thunderbolt/USB4 свързаност. Цените остават конкурентни, като започват от 999 долара за 11-инчовия модел и 1299 долара за 13-инчовия модел. Версиите с клетъчна връзка започват съответно от 1199 долара и 1499 долара.