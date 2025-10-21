Плюсове и минуси на ангренажния ремък в маслена баня

С напредването на автомобилния инженеринг, производителите търсят все по-иновативни решения за повишаване на ефективността и намаляване на вредните емисии. Едно от тези решения, което намира широко приложение в последните поколения двигатели с вътрешно горене, е конструкцията на ангренажно задвижване с ремък в маслена баня (Belt-in-Oil, BIO). Тази схема поставя ангренажния ремък - критичен елемент за синхронизацията на клапаните и буталата - в постоянен контакт с моторното масло и се явява алтернатива, както на "сухия" ремък, който работи извън маслената среда, така и от по-масивната ангренажна верига.
Преместването на ангренажния ремък в маслена баня носи няколко съществени технически предимства:
1. Намаляване на триенето и шума: Ремъкът, потопен в масло, се плъзга по-гладко по зъбните колела и обтегача. Това води до значително по-тиха работа на задвижващия механизъм и до по-плавно функциониране на двигателя като цяло. Смазването минимизира загубите от триене в сравнение със сух ремък.
2. По-ниска маса и инерция: В сравнение с традиционната метална ангренажна верига, ремъкът, дори и с необходимия му корпус, е с по-ниска маса. Тази по-малка инерция на задвижващия възел допринася за по-бърза реакция на двигателя при подаване на газ и индиректно подпомага намаляването на разхода на гориво.
3. Повишена компактност и свобода на дизайна: Конструкцията BIO е по-компактна от верижното задвижване. Това дава на инженерите допълнителна гъвкавост и свобода при разположението на други монтирани агрегати в малките и често претъпкани моторни отсеци, особено при турбодвигателите с малък работен обем.
4. Ефективност и екология: Общите загуби от триене в двигателя са по-ниски, което директно води до по-ниски емисии на въглероден диоксид ($\text{CO}_2$) в официалните сертификационни цикли, подобрявайки екологичните показатели на агрегата.
Критичните рискове и ролята на маслото
Въпреки инженерните си предимства, системата BIO е изключително чувствителна и поставя изключително високи изисквания към моторното масло. За разлика от "сухия" ремък, който е проектиран да не контактува с масло, този ремък е изработен от специален еластомер с търкаляща повърхност, адаптирана към маслената среда.
Ако химичният състав на смазочния материал е неправилен или интервалите за смяна са прекалено дълги, могат да възникнат сериозни и скъпоструващи проблеми:
1. Деградация на ремъка: Масло, съдържащо прекалено агресивен пакет детергентно-диспергиращи добавки или такова с намалена окислителна стабилност, може да атакува еластомера. Това води до подуване, напукване на ръбовете и отлепване на гумени фрагменти. Повредата на ремъка може да доведе до неговото счупване и до катастрофална повреда на двигателя.
2. Образуване на утайки и запушване: Фрагментите от износения ремък, комбинирани с продуктите от окислението на маслото, образуват пастообразни отлагания. Тези отлагания могат да запушат мрежата на маслоуловителя (маслената цедка). Това бързо води до недостиг на масло (маслен глад) в помпата и до сериозно износване на лагерите и други критични компоненти.
3. Проблем с вискозитета при високи натоварвания (HTHS): Турбо двигателите работят при високи специфични натоварвания. Те изискват масло с достатъчно висок HTHS вискозитет (High-Temperature High-Shear Rate Viscosity) – способността на маслото да поддържа дебел и устойчив филм в зоната на триене при висока температура и срязващо напрежение. При недостатъчен HTHS, ремъкът и зъбните колела могат да работят „на границата“, увеличавайки риска от износване.
4. Разреждане с гориво и LSPI: Употребата на съвременни бензинови горива с добавка на етанол (като Е10) може да предизвика по-бърз спад на вискозитета на маслото, ако то не е формулирано правилно за работа с етанол. Това разреждане увеличава склонността към образуване на лакови отлагания и повишава риска от LSPI (Low-Speed Pre-Ignition) – опасно преждевременно запалване при ниски обороти.
В заключение, докато ангренажното задвижване в маслена баня предлага значителни инженерни предимства по отношение на компактност и ефективност, неговата надеждност е изцяло зависима от стриктното спазване на интервалите за смяна и използването на моторно масло, което отговаря на специфичните, сертифицирани изисквания на производителя за тази BIO конструкция. Всяко отклонение може да доведе до скъп и сложен ремонт на двигателя.
бен Ходжа
10:08 21.10.2025
10:08 21.10.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
10:09 21.10.2025
баба вуна
До коментар #1 от "бен Ходжа":Няма ги старите вериги, които бяха вечни. Несериозно е на скъп Mercedes или BMW с иначе сериозен двигател да набуташ едноредова верижка с цел икономия.
10:13 21.10.2025
10:13 21.10.2025
6 перничанин
10:15 21.10.2025
7 Кит
Това е атестат за пълна техническа неграмотност!
Коментиран от #8
10:30 21.10.2025
8 таксиджия 🚖
До коментар #7 от "Кит":То няма такива на нашия пазар. Автокъщите не внасят такива. Намирам по някоя друга обява на 1.2 пюртех, 1.0 екобоост, ако мине номера. Тези двигатели не оцеляват за вторичния пазар.
Коментиран от #9, #10
10:35 21.10.2025
9 истина ти казвам
До коментар #8 от "таксиджия 🚖":1.6 ТДИ е такъв.Познат изхвърли двигател заради тая малоумщина!
10:46 21.10.2025
10 Комън
До коментар #8 от "таксиджия 🚖":рейлите на пасат 1.6 и 2.0 са с такова ремъче на маслената помпа. Като се сменя ангренажа, трябва и него да сменят.
Форд Мондео 1.8 тди, след някой месец на 2008, е с такъв ремък. От кол. вал до помпата, от помпата до разпределителния е сух. Хубавото е, че масления може да се смени с веригата от по-старите версии на мотора. По принцип, гимнастиката е една и съща.
11:04 21.10.2025
11 Колички от снакса
Еко, меко, теко за 5 г. ще спести гориво за 2лв. но като си сменяте ремъка ще ви кажат 300лв. за него без труд.😂🚾
11:04 21.10.2025