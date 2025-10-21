Новини
Плюсове и минуси на ангренажния ремък в маслена баня

21 Октомври, 2025 10:03 1 193 11

  • ангренажен ремък-
  • масло-
  • съвети

Инженеринг, ефективност и критични изисквания към смазването

Плюсове и минуси на ангренажния ремък в маслена баня - 1
Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

С напредването на автомобилния инженеринг, производителите търсят все по-иновативни решения за повишаване на ефективността и намаляване на вредните емисии. Едно от тези решения, което намира широко приложение в последните поколения двигатели с вътрешно горене, е конструкцията на ангренажно задвижване с ремък в маслена баня (Belt-in-Oil, BIO). Тази схема поставя ангренажния ремък - критичен елемент за синхронизацията на клапаните и буталата - в постоянен контакт с моторното масло и се явява алтернатива, както на "сухия" ремък, който работи извън маслената среда, така и от по-масивната ангренажна верига.

Преместването на ангренажния ремък в маслена баня носи няколко съществени технически предимства:

1. Намаляване на триенето и шума: Ремъкът, потопен в масло, се плъзга по-гладко по зъбните колела и обтегача. Това води до значително по-тиха работа на задвижващия механизъм и до по-плавно функциониране на двигателя като цяло. Смазването минимизира загубите от триене в сравнение със сух ремък.

2. По-ниска маса и инерция: В сравнение с традиционната метална ангренажна верига, ремъкът, дори и с необходимия му корпус, е с по-ниска маса. Тази по-малка инерция на задвижващия възел допринася за по-бърза реакция на двигателя при подаване на газ и индиректно подпомага намаляването на разхода на гориво.

3. Повишена компактност и свобода на дизайна: Конструкцията BIO е по-компактна от верижното задвижване. Това дава на инженерите допълнителна гъвкавост и свобода при разположението на други монтирани агрегати в малките и често претъпкани моторни отсеци, особено при турбодвигателите с малък работен обем.

4. Ефективност и екология: Общите загуби от триене в двигателя са по-ниски, което директно води до по-ниски емисии на въглероден диоксид ($\text{CO}_2$) в официалните сертификационни цикли, подобрявайки екологичните показатели на агрегата.

Критичните рискове и ролята на маслото

Въпреки инженерните си предимства, системата BIO е изключително чувствителна и поставя изключително високи изисквания към моторното масло. За разлика от "сухия" ремък, който е проектиран да не контактува с масло, този ремък е изработен от специален еластомер с търкаляща повърхност, адаптирана към маслената среда.

Ако химичният състав на смазочния материал е неправилен или интервалите за смяна са прекалено дълги, могат да възникнат сериозни и скъпоструващи проблеми:

1. Деградация на ремъка: Масло, съдържащо прекалено агресивен пакет детергентно-диспергиращи добавки или такова с намалена окислителна стабилност, може да атакува еластомера. Това води до подуване, напукване на ръбовете и отлепване на гумени фрагменти. Повредата на ремъка може да доведе до неговото счупване и до катастрофална повреда на двигателя.

2. Образуване на утайки и запушване: Фрагментите от износения ремък, комбинирани с продуктите от окислението на маслото, образуват пастообразни отлагания. Тези отлагания могат да запушат мрежата на маслоуловителя (маслената цедка). Това бързо води до недостиг на масло (маслен глад) в помпата и до сериозно износване на лагерите и други критични компоненти.

3. Проблем с вискозитета при високи натоварвания (HTHS): Турбо двигателите работят при високи специфични натоварвания. Те изискват масло с достатъчно висок HTHS вискозитет (High-Temperature High-Shear Rate Viscosity) – способността на маслото да поддържа дебел и устойчив филм в зоната на триене при висока температура и срязващо напрежение. При недостатъчен HTHS, ремъкът и зъбните колела могат да работят „на границата“, увеличавайки риска от износване.

4. Разреждане с гориво и LSPI: Употребата на съвременни бензинови горива с добавка на етанол (като Е10) може да предизвика по-бърз спад на вискозитета на маслото, ако то не е формулирано правилно за работа с етанол. Това разреждане увеличава склонността към образуване на лакови отлагания и повишава риска от LSPI (Low-Speed Pre-Ignition) – опасно преждевременно запалване при ниски обороти.

В заключение, докато ангренажното задвижване в маслена баня предлага значителни инженерни предимства по отношение на компактност и ефективност, неговата надеждност е изцяло зависима от стриктното спазване на интервалите за смяна и използването на моторно масло, което отговаря на специфичните, сертифицирани изисквания на производителя за тази BIO конструкция. Всяко отклонение може да доведе до скъп и сложен ремонт на двигателя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бен Ходжа

    19 0 Отговор
    Плюсове няма. За съжаление веригите след 2005-та в двигателите масово са едноредови, разтягат се или се късат. По-добре ремък, но не в масло. Спокойно си изкарва 80-100 хил. км.

    Коментиран от #4

    10:08 21.10.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    19 0 Отговор
    Гума в петролен продукт=красота и изненади.

    10:09 21.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 баба вуна

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "бен Ходжа":

    Няма ги старите вериги, които бяха вечни. Несериозно е на скъп Mercedes или BMW с иначе сериозен двигател да набуташ едноредова верижка с цел икономия.

    10:13 21.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 перничанин

    9 0 Отговор
    Ангренажният ремък на Голф 3 го смених на 80 хил. км и 9 години! Изглеждаше добре и още можеше да кара, ама викам айде, да не рискувам. Смяната беше елементарна - без куп ролки, обтегачи и задвижвани елементи, задвижваше си само валовете и маслената помпа.

    10:15 21.10.2025

  • 7 Кит

    7 0 Отговор
    Мога да разбера хората, които си купуват нов автомобил с топнат в маслото ремък, карат го до изтичане на гаранцията и после продават, но тези, които си купуват такава кола втора ръка...
    Това е атестат за пълна техническа неграмотност!

    Коментиран от #8

    10:30 21.10.2025

  • 8 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кит":

    То няма такива на нашия пазар. Автокъщите не внасят такива. Намирам по някоя друга обява на 1.2 пюртех, 1.0 екобоост, ако мине номера. Тези двигатели не оцеляват за вторичния пазар.

    Коментиран от #9, #10

    10:35 21.10.2025

  • 9 истина ти казвам

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "таксиджия 🚖":

    1.6 ТДИ е такъв.Познат изхвърли двигател заради тая малоумщина!

    10:46 21.10.2025

  • 10 Комън

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "таксиджия 🚖":

    рейлите на пасат 1.6 и 2.0 са с такова ремъче на маслената помпа. Като се сменя ангренажа, трябва и него да сменят.

    Форд Мондео 1.8 тди, след някой месец на 2008, е с такъв ремък. От кол. вал до помпата, от помпата до разпределителния е сух. Хубавото е, че масления може да се смени с веригата от по-старите версии на мотора. По принцип, гимнастиката е една и съща.

    11:04 21.10.2025

  • 11 Колички от снакса

    2 0 Отговор
    зайо байо!
    Еко, меко, теко за 5 г. ще спести гориво за 2лв. но като си сменяте ремъка ще ви кажат 300лв. за него без труд.😂🚾

    11:04 21.10.2025