Николай Галинов и водещи експерти обсъдиха бъдещето на SEO и GEO на Digital4Plovdiv 2025

На едно от най-значимите дигитални събития в страната, Digital4Plovdiv 2025, беше поставен фокус върху трансформацията на SEO стратегиите в контекста на нарастващото влияние на изкуствения интелект. По време на специален панел, посветен на Generative Engine Optimization (GEO), водещи експерти от бранша обсъдиха как бизнесите могат да останат релевантни в епохата на нулевите кликове и AI отговорите.

Разговор за доверие, не само за алгоритми

В рамките на дискусията участниците споделиха виждания за бъдещето на SEO в условията на все по-интегрирани AI технологии. Николай Галинов от Netpeak Bulgaria подчерта, че фокусът вече не е само върху алгоритмите, а върху доверието и авторитета на бранда. Според него GEO не е просто нов термин, а посока, в която оптимизацията придобива нов смисъл: присъствие в отговора на AI, а не само в линковете от резултатите.

„Вече не се борим за кликове, а за присъствие. Брандът, който изкуственият интелект цитира като източник, ще бъде истинският победител,“ посочи Галинов по време на панела.

От SEO специалисти към архитекти на информация

Сред основните теми, разгледани в дискусията, бяха:

Как се променя поведението на потребителите, при положение че над 60% от търсенията приключват без клик.

Възможностите за сътрудничество между AI и човешко съдържание, вместо конкуренция.

Първите реални стъпки към GEO стратегия: структуриране на съдържание, управление на доверие и изграждане на авторитет.

Еволюцията на ролята на SEO специалиста: от оптимизатор към архитект на информация.

Участници в дискусията

Панелът събра добре познати имена от дигиталната сцена в България:

Николай Галинов, Head of SEO, Netpeak Bulgaria, лектор и автор на серията “AI трансформация в бизнеса”;

Владимир Драгиев, ID Consult: консултант по дигитална трансформация;

Борислав Дончев, CEO Max Digital, експерт по performance стратегии;

Георги Тодоров, Create & Grow: специалист по контент маркетинг и обучения;

Никола Балгиков, inBound Blogging: експерт по органичен растеж и SEO copywriting.

За Digital4Plovdiv

Digital4Plovdiv 2025 продължи традицията да обединява професионалисти с визия за бъдещето на дигиталния маркетинг. Събитието се проведе в рамките на два дни и включи множество лекции, практически панели и възможности за професионален нетуъркинг. Основните теми тази година бяха свързани с ролята на изкуствения интелект в маркетинга, трансформацията на потребителското поведение и иновативните подходи за достигане до аудиторията в условия на насищащ се дигитален пейзаж.

С фокус върху реални бизнес практики и приложими стратегии, Digital4Plovdiv 2025 отново затвърди позицията си като една от водещите конференции за дигитален маркетинг в България, привличайки лектори и участници от различни сектори: агенции, технологични компании, eCommerce и B2B организации.