Apple намалява производството на най-новия iPhone

Полетът на iPhone Air се оказа бурен още от самото начало, като известният анализатор Мин-Чи Куо потвърди, че изглежда ще има значително намаляване както на доставките, така и на производствения капацитет.

Този ултратънък модел, предназначен да запълни нова ниша, според информациите се сблъсква със значителни препятствия поради по-слабото от очакваното потребителско търсене. Цифрите са сурови: източниците на Куо сочат, че повечето доставчици ще намалят капацитета си за Air с над 80% до първото тримесечие на 2026 година, а компонентите с дълги срокове на доставка може да бъдат напълно преустановени до края на 2025 година.

Наблюдатели на индустрията отбелязват, че тази тенденция напомня на трудностите, с които се сблъскаха предишни нишови модели като iPhone mini и iPhone Plus, което предполага, че пазарният сегмент за ултратънки устройства на висока цена просто все още не се е материализирал. Потребителите, изглежда, дават предимство на практични функции като усъвършенствани камери и батерия с цял ден живот, които според информациите са компрометирани в дизайна на Air, в полза на моделите Pro с пълна функционалност.

Макар да има мнение, че гъвкавостта на Apple в производството, подпомогната от огромната верига за доставки, може да е временна маневра за увеличаване на продажбите на Pro линията по време на началната фаза на пускането на пазара, сериозността на съкращенията подсказва по-значителна стратегическа преоценка. Намаление с над 80% и пълното преустановяване на производството на части е далеч отвъд обикновена сезонна корекция.

Моделите iPhone 17 и iPhone 17 Pro, от друга страна, според информациите надхвърлят прогнозите за продажбите, което подтиква Apple да пренасочи производствените ресурси към тези по-популярни варианти. Това бързо и решително действие подчертава способността на компанията да се адаптира, но за iPhone Air значителните съкращения в производството сигнализират, че това може би е единственият модел, който някога ще видим. Кратката ера на ултратънкия iPhone бързо се приближава към потенциалния си край.