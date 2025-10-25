Премиерата на Samsung Galaxy S26 ще се забави

Доклади от Корея сочат, че традиционният дебют на серията Samsung Galaxy S в началото на годината е изправен пред значително забавяне, което потенциално може да отложи пускането на гамата Galaxy S26 от обичайния януарски прозорец до март 2026 година.

Това отлагане се дължи до голяма степен на внезапна, решаваща промяна в планираното портфолио от модели. Според информациите Samsung е отменила разработката на тънкия и лек вариант Galaxy S26 Edge, който сам по себе си е продължение на слабо продаващия се Galaxy S25 Edge. Тази отмяна е принудила компанията да промени рязко фокуса си и да се концентрира изцяло върху разработката на завръщащия се модел Galaxy S26+.

Най-високият клас Galaxy S26 Ultra, чието разработване според информациите е приключило, ще бъде първият модел, който ще влезе в масово производство през декември. Базовият Galaxy S26 и новопреоцененият Galaxy S26+ ще последват, като масовото производство е планирано за януари.

Samsung първоначално имаше намерение да започне производството на трите модела през декември, но необходимостта от допълнителен месец или два за финализиране на дизайна и компонентите на възродения Galaxy S26+ създаде затруднение. Този разпределен график на производството е основната причина, поради която официалното пускане на пазара и последващата наличност на пазара сега се очаква да се забавят, като потенциално флагманската серия ще се появи в края на февруари или началото на март 2026 година.