Samsung изненадващо показа първия си тройносгъваем смартфон

Samsung изненадващо показа първия си тройносгъваем смартфон

28 Октомври, 2025 12:25 650 2

Устройството бе показано пред избрана публика

Samsung изненадващо показа първия си тройносгъваем смартфон - 1
Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung изненада всички с публичното представяне на своя революционен тройносгъваем смартфон на събитието K-Tech Showcase 2025. Устройството, което наблюдателите от бранша наричат Galaxy Z TriFold, беше изложено зад стъкло, което позволи на посетителите да видят за първи път неговия революционен дизайн, въпреки че времето за тестване беше ограничено.

Трикратно сгъваемият телефон използва две различни панти, което позволява на екрана му да се разгъва до огромен 10-инчов дисплей, подобен на таблет, когато е напълно разгънат. Когато е сгънат, устройството се сгъва до много по-удобен 6,5-инчов диагонал, предлагайки конвенционално смартфон изживяване, подобно на наскоро пуснатия Galaxy Z Fold7, за лесна употреба с една ръка.

Макар Samsung да не разкрива официалните спецификации, източници посочват, че производството ще започне още тази година. Първата серия ще бъде изключително ограничена, като според информациите Samsung ще произведе едва 50 000 бройки. Тази ограниченост, съчетана с най-модерната технология, предполага изключително висока цена, която се очаква да бъде около 2800 долара.

Според слуховете, вътрешните спецификации на това технологично чудо включват високопроизводителния чип Snapdragon 8 Elite на Qualcomm, усъвършенствана тройна камера и очаквано тегло от около 298 грама. Първоначалното пускане на пазара на Galaxy Z TriFold се очаква да бъде силно целенасочено, като се фокусира върху избрани региони като Южна Корея, Китай, САЩ и ОАЕ.


  • 1 галфон с телефон

    1 0 Отговор
    Ще тегля заем, който ще изплащам 10 години, но ще го имам този телефон...

    12:45 28.10.2025

  • 2 Пурко

    2 0 Отговор
    Скоро ще видите и първия телефон сгънат на четири като тоалетна хартия

    12:54 28.10.2025