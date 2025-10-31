Apple добави новия iPhone към програмата за самостоятелни поправки

Apple продължава да разширява механичната си поддръжка за потребителите с ключово обновяване на програмата за самостоятелни поправки. Стартирана първоначално в САЩ през април 2022 година, тази инициатива позволява на собствениците да се снабдяват с оригинални компоненти, отговарящи на фабричните спецификации, за поддръжката на личния си хардуер.

В ход, който със сигурност ще зарадва любителите на DIY технологиите, официалният каталог с части на програмата е актуализиран, за да включи най-новата серия iPhone 17. Независимо дали използвате стандартния iPhone 17, високопроизводителния iPhone 17 Pro, флагманския iPhone 17 Pro Max или лекия iPhone Air, вече можете да закупите необходимите камери, батерии, екрани и високоговорители директно от портала за самообслужване за ремонт на компанията.

Собствениците вече могат да изтеглят подробни ръководства за ремонт – цифровият еквивалент на пълно ръководство за сервизно обслужване – които да ги насочват при подмяната на компоненти.

Въпреки това, екипът предупреждава, че инструкциите са подробни,но извършването на тези ремонти се препоръчва само на хора с добри механични умения. Подмяната на тези сложни части изисква прецизност и умения.

Глобалното присъствие на програмата продължава да се разширява и в момента предлага това ниво на поддръжка не само в САЩ, но и в Обединеното кралство, Канада и различни региони на Европейския съюз.