Siri става по-интелигентна през следващата година

Apple отново демонстрира своята финансова мощ, отчитайки солидни приходи от 102,5 милиарда долара за последното тримесечие, въпреки че триумфът е съпътстван от известна предпазливост по отношение на веригата за доставки и дългоочакваната реформа в областта на изкуствения интелект.

Главният изпълнителен директор Тим Кук потвърди, че търсенето на основните продукти на компанията е силно, като прогнозира значителен ръст на приходите от 10% до 12% за важния празничен тримесечен период през декември. Той обаче призна, че Apple се бори с ограничения в доставките, засягащи няколко конфигурации от най-новата линия iPhone 17 и предишната серия 16. Това е повтарящ се механичен проблем, който потвърждава, че производството се бори да отговори на огромния потребителски интерес.

В технологично отношение Кук най-накрая определи график за често отлаганата AI-преработка на Siri, потвърждавайки, че значително по-умният гласов асистент вече е планиран за пускане на пазара през следващата година. Въпреки че първоначално функцията се очакваше по-рано, продължителните забавяния създадоха високи очаквания за обновената Siri, за която сега се носят слухове, че ще излезе на пазара през март 2026 година.

В стратегическа промяна за пакета Apple Intelligence, главният изпълнителен директор потвърди намерението на компанията да сключи нови партньорства в областта на изкуствения интелект, освен съществуващото споразумение с OpenAI от 2024 година. Въпреки че конкретни компании не бяха назовани, това сигнализира за план да се направи платформата по-отворена за множество авангардни модели на изкуствен интелект, като се преминава от един доставчик.

Накрая, финансовите резултати на компанията продължават да бъдат засегнати от глобалните търговски конфликти, като Apple съобщава, че е понесла 1,1 милиарда долара допълнителни разходи за мита през тримесечието на септември. Очаква се тази тежест да се увеличи, като компанията предвижда още 1,4 милиарда долара разходи, свързани с митата, за текущото тримесечие на декември.