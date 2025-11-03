Новини
Технологии »
Изтекла информация разкрива премиерната дата на Galaxy S26

Изтекла информация разкрива премиерната дата на Galaxy S26

3 Ноември, 2025 11:45 419 0

  • samsung-
  • galaxy-
  • s26-
  • unpacked

Очаква се събитието да се състои в Сан Франциско

Изтекла информация разкрива премиерната дата на Galaxy S26 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Технологичният сектор е изпълнен със слухове за следващото поколение флагмани на Samsung, серията Galaxy S26, като последните изтекли информации сочат промяна в графика за голямото им представяне. Докато вътрешни източници от индустрията шепнат за възможно забавяне до март, нов доклад посочва точната дата: 25 февруари 2026 година.

Очаква се Samsung да използва Сан Франциско като фон за своето дългоочаквано събитие Galaxy Unpacked, което е значителна промяна от обичайното представяне на марката през януари за серията Galaxy S. Подготовката за този голям дебют вече е в ход, което потвърждава предстоящото пристигане на новите модели, които се очаква да включват стандартния Galaxy S26, Galaxy S26+ от среден клас и Galaxy S26 Ultra от най-висок клас.

Тези устройства от ново поколение ще се захранват от два различни процесора, като някои територии ще получат вътрешния Exynos 2600, а други ще бъдат оборудвани с мощния Snapdragon 8 Elite Gen 5 за Galaxy. Допълнителни подобрения, според слухове от веригата за доставки, са значителни новости в производителността, особено в камерата и издръжливостта на батерията, в цялата гама S26.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ