Изтекла информация разкрива премиерната дата на Galaxy S26

Технологичният сектор е изпълнен със слухове за следващото поколение флагмани на Samsung, серията Galaxy S26, като последните изтекли информации сочат промяна в графика за голямото им представяне. Докато вътрешни източници от индустрията шепнат за възможно забавяне до март, нов доклад посочва точната дата: 25 февруари 2026 година.

Очаква се Samsung да използва Сан Франциско като фон за своето дългоочаквано събитие Galaxy Unpacked, което е значителна промяна от обичайното представяне на марката през януари за серията Galaxy S. Подготовката за този голям дебют вече е в ход, което потвърждава предстоящото пристигане на новите модели, които се очаква да включват стандартния Galaxy S26, Galaxy S26+ от среден клас и Galaxy S26 Ultra от най-висок клас.

Тези устройства от ново поколение ще се захранват от два различни процесора, като някои територии ще получат вътрешния Exynos 2600, а други ще бъдат оборудвани с мощния Snapdragon 8 Elite Gen 5 за Galaxy. Допълнителни подобрения, според слухове от веригата за доставки, са значителни новости в производителността, особено в камерата и издръжливостта на батерията, в цялата гама S26.