Новини
Технологии »
Без странични огледала или как камерите пренаписват аеродинамиката

Без странични огледала или как камерите пренаписват аеродинамиката

4 Ноември, 2025 13:22 683 8

  • камери-
  • огледала за обратно виждане-
  • аеродинамика

Основната подбуда за премахването на традиционните огледала е аеродинамиката

Без странични огледала или как камерите пренаписват аеродинамиката - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Десетилетия наред, страничните огледала бяха неизменна част от всеки автомобил, гарантираща безопасността при смяна на лентата. Днес, в стремежа към нулева аеродинамична съпротива и по-голям пробег, те са на път да се превърнат в музеен експонат. Виртуалните огледала – елегантни камери, предаващи изображението на вътрешни дисплеи – са следващата голяма стъпка в автомобилния дизайн и ефективност.

Първоначалната подбуда за премахването на традиционните огледала е аеродинамиката. Огледалата, макар и малки, създават значителна съпротива на въздуха и генерират шум при висока скорост. Замяната им с миниатюрни камерни модули води до намаляване на коефициента на челно съпротивление (Cd). Това директно води до по-нисък разход на гориво при конвенционалните автомобили и осезаемо увеличение на пробега при електромобилите – бонус, който не е за пренебрегване.

Audi с e-tron и Lexus с ES са сред пионерите, които вече въведоха тази технология в серийно производство, макар и засега само на определени пазари. Системата работи, като компактни външни камери излъчват кристално чисто изображение върху OLED екрани, разположени във вратите или в основата на А-колоните. Това не само изглежда футуристично, но и решава проблеми с мъртвите зони, които често са ахилесовата пета на конвенционалните огледала.

Технологичният напредък на виртуалните огледала надминава очакванията

Без странични огледала или как камерите пренаписват аеродинамиката

Електрониката позволява автоматична настройка на картината в зависимост от условията на шофиране. Например, при маневриране на заден ход, дисплеят може автоматично да се разшири или да увеличи картината, показвайки по-голям периметър. При слаба светлина или лошо време, камерите са снабдени с функция за нощно виждане и автоматично изчистване на водните капки, предлагайки по-добра видимост от традиционното стъкло.

Разбира се, въвеждането на тази революционна характеристика не мина без сблъсък с навиците. Мнозина шофьори инстинктивно търсят познатото място на огледалото, докато погледът им трябва да се пренасочи към вътрешния дисплей. Това изисква период на адаптация, но производителите са убедени, че предимствата в безопасността (особено елиминирането на отблясъците и подобрената видимост в тъмното) надхвърлят първоначалния дискомфорт.

В бъдеще интеграцията на виртуалните огледала ще стане още по-дълбока. Очаква се системите да показват интелигентни наслагвания (overlays) върху живото изображение – например прецизни линии, маркиращи траекторията на паркиране, или визуални предупреждения при засичане на автомобил в мъртвата зона. Така автомобилът буквално ще вижда по-добре от човешкото око, осигурявайки по-високо ниво на сигурност и ефективност.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 греда баце

    13 2 Отговор
    това е голямс глупост! карах камион преди две години с камери вместо огледала много си ограничен с обзора при огледалото като се наведеш или отместиш на страни виждаш още а при камерата греда…

    Коментиран от #7

    13:29 04.11.2025

  • 2 Мюле

    4 2 Отговор
    поредната тъпшня. У нашия град съм виждал -27 градуса през живота си. Жигулката си бачкаше.

    Коментиран от #4

    13:32 04.11.2025

  • 3 авто

    2 0 Отговор
    По ме кефеше триъгълното стълко на Ладичката

    13:35 04.11.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мюле":

    И огледалото беше 2.40лв🚘
    Сега 240 € не стигат за ново🚘

    13:38 04.11.2025

  • 5 шаа

    1 0 Отговор
    а нещо коментар за устойчивостта? колко време изтрайва едно огледалце и колко време една хипер модерна камера?!? цената, виждам, вече е коментирана от колегите по форум.

    14:00 04.11.2025

  • 6 Механик

    1 0 Отговор
    Стига с тия глупости!
    Пренаписват?! Пренаписват ми .. да не казвам кое.
    При скоростите разрешени в ЕС 9изкл. Германия), трябва да имаш страничко огледало голямо като селски вратник, че да ти се отрази "фатално" на аеродинамиката.
    Не че съм против камерите. Те си имат техни големи плюсове, ама не ми говорете за аеродинамика. И не забравяйте, че камионите са плоски отпред. Според вас излиза, че 3/4 от изгореното гориво им се пада заради лошата аеродинамика.

    14:05 04.11.2025

  • 7 Цеко сифоня

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "греда баце":

    Тая технология трябва да се забрани. И най-съвършенната камера не вижда като човешкото око. Нощно време или като вали дъжд е ужасно. А пък когато слънцето ти е отзад, демек свети срещу камерата, гадния таблет буквално побелява. Ама на кой му пука вече за сигурността ? И това е за икономисани 100 гр. годишно.

    14:10 04.11.2025

  • 8 Стар Вълк

    1 0 Отговор
    Да замениш нещо опростено, евтино и функционално със сложна система от камери, монитори, електроника захранвани с електричество си е направо смешно. Всички съвременни автомобили са със аеродинамични странични огледала, които нито свирят, нито качват разхода на гориво. Явно става въпрос за хиляди евра наляти в нещо от което няма нужда и се чудят как да ги вземат от нас.

    14:24 04.11.2025