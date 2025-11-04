Този Nissan може да добавя до 3000 километра пробег на година от слънчева енергия

Nissan представя прототип на най-продавания си електрически градски автомобил Sakura на Japan Mobility Show 2025. Този модел разполага със самостоятелно разработена система Ao-Solar Extender – разтегаема фотоволтаична система, проектирана да преодолее малкия отпечатък на електрическия автомобил Kei.

Изобретателността се състои в способността му да разгъва допълнителен панел, когато автомобилът е паркиран, като значително увеличава повърхността, за да повиши събирането на слънчева енергия до приблизително 500 вата. Тази система, наречена с японската дума за „синьо небе“ – Ao – има за цел да намали драстично зависимостта от електропреносната мрежа. Nissan смело твърди, че Ao-Solar Extender може да генерира достатъчно енергия за една година, за да осигури до 3000 км безплатен пробег, което е значителна цифра, като се има предвид навиците на повечето собственици на Sakura да карат на къси разстояния.

От решаващо значение е, че фиксираната част от слънчевия покрив зарежда батерията както по време на движение, така и в неподвижно състояние. Когато този втори панел се разгъва, той не само максимизира улавянето на енергия, но и действа като сенник, ефективно намалявайки температурата в интериора и намалявайки потреблението на енергия от климатичната система. Дизайнерският екип на Nissan е разработил системата с голямо внимание към детайлите, за да сведе до минимум съпротивлението на въздуха и да я интегрира хармонично в компактната естетика на Sakura.

Роден от вътрешен конкурс за идеи през 2021 година, Ao-Solar Extender е ясно насочен към революционизиране на опита на собствениците на градски електромобили. Освен това, системата предоставя ценна полезност като аварийно електрозахранване в случай на бедствие. Nissan потвърждава, че се планира пускане на пазара, но официалният график остава в тайна.