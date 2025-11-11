Новини
Apple представи пореден скъп и противоречив аксесоар

11 Ноември, 2025 18:15 734 6

iPhone Pocket е вдъхновен от Джобс

Apple представи пореден скъп и противоречив аксесоар - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В ход, който затвърждава нарастващия ангажимент към пазара на луксозни аксесоари за ежедневието, Apple представи смела колаборация в ограничена серия с престижната японска модна къща Issey Miyake. Новият продукт, наречен iPhone Pocket, е елегантен, 3D-плетен калъф за iPhone и други малки необходими предмети, който ще бъде пуснат в продажба този петък, 14 ноември, на избрани пазари по света.

Вдъхновено от дизайнерската философия на Miyake за „парче плат“, аксесоарът е изработен от едно парче с ребриста отворена плетена текстура, която се разтяга, за да се прилепи плътно към всеки модел iPhone. Дизайнът е умишлено универсален, което позволява на потребителите да носят устройството в ръка, да го закачат на чанта или да го носят като модерна, добре видима чанта за носене през рамо, като по този начин се засилва фокусът върху модата, въведен с опциите за iPhone 17.

Партньорството има богата, носталгична връзка с марката: Исей Мияке е известен с дизайна на минималистичните черни поло с висока яка, които станаха емблематичната униформа на сцената на покойния съосновател на Apple Стив Джобс. Това сътрудничество затваря кръга на историята, съчетавайки изтънчения индустриален дизайн на Apple с майсторството на Мияке в областта на тъканите и формите.

iPhone Pocket се предлага в две различни версии, отразяващи неговия премиум статут на ограничена серия:

Къса каишка (149,95 долара): Налична в широка палитра от осем цвята, включително ярки нюанси като лимон, мандарина, лилаво и пауново.

Дълга каишка (229,95 долара): Предлага се в по-сдържана трио от сапфир, канела и черно, проектирана за популярния стил на носене през рамо.

С еднокомпонентна текстилна конструкция и луксозна цена, iPhone Pocket е по-скоро модно изявление, отколкото защитен калъф, бележейки продължаващото навлизане на Apple в областта на високоспециализираните модни аксесоари с висока печалба.


Оценка 2.6 от 5 гласа.
Оценка 2.6 от 5 гласа.
  • 1 Гост

    4 1 Отговор
    Егати чорапа…

    18:24 11.11.2025

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 1 Отговор
    "Модни аксесоари" за зомбита и балъци на тема Епъл.
    Бабите на село по 2-3 такива джунджурийки могат да изплитат на ден за по 5-10 лв...

    18:32 11.11.2025

  • 3 поКУРко

    0 1 Отговор
    Те така и Хайомито правят автомобили .... да ама Не!!!

    18:45 11.11.2025

  • 4 инж. Калинов

    0 1 Отговор
    Новият аксесоар iДиагоналка.

    18:49 11.11.2025

  • 5 Рекох, че е прашка.

    1 1 Отговор
    А може и да е.
    Китайците започнаха да плетат.

    18:53 11.11.2025

  • 6 Хахахахсх

    0 0 Отговор
    Аз се бъзиках, че ако пуснат картофи за 100$/кг ще им ги купуват заблудените льолоьвци ама те чорапи им пуснали, че и на двойна цена ахаха. Гнилочите още по очевадно се подиграват, а льольовциге не се осъзнават още 😂😂 😂

    19:12 11.11.2025