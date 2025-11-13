Samsung определи стратегия, за да направи Z Flip8 по-търсен

Samsung прави стратегически обрат в дизайна на своя сгъваем модел Galaxy Z Flip8, след като предишното поколение не успя да постигне очакваните продажби. Новият модел Flip, който ще бъде пуснат на пазара заедно с Galaxy Z Fold8 следващото лято, ще претърпи значителни промени, за да стане с поне 10% по-тънък и по-лек от своя предшественик.

Това е пряк отговор на пазарната тенденция, при която китайските конкуренти успешно са дали приоритет на тънкостта и лекотата на своите сгъваеми телефони, излагайки на показ относително статичните размери на Flip7. Ако информацията е точна, новият Flip8 ще бъде с дебелина най-много 6 мм, когато е отворен, и едва 12 мм, когато е затворен, като теглото му ще бъде около 170 грама. Този приоритет в дизайна е точно същият, който беше приложен при по-големия Z Fold7 през 2025 година, което доведе до скок в продажбите му.

Samsung определи този редизайн като критичен ход за съживяване на продажбите, като постави комбинирана цел от 6,7 милиона бройки за Flip8 и Fold8 – цел, която представлява 10% увеличение спрямо предишното поколение.

Това агресивно преследване на по-тънък форм-фактор не е само за да се конкурира със съществуващите съперници, то е и превантивна мярка срещу потенциалното навлизане на Apple на пазара на сгъваеми устройства през 2026 година. Samsung осъзнава, че появата на Apple може да отнеме клиенти, и прави Z Flip8 значително по-привлекателен от гледна точка на преносимостта, което се разглежда като необходима защита за укрепване на лидерството му, преди сегментът на сгъваемите устройства да се разшири драстично.