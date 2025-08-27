Spotify получи нова функция за чат

Spotify представи нова функция за съобщения в приложението, наречена „Messages“, която вече се предлага на потребителите на мобилни устройства. Компанията твърди, че функцията е разработена в отговор на исканията на потребителите за специално място в приложението, където да споделят и обсъждат музика, подкасти и аудиокниги.

Потребителите могат да изпращат директни съобщения на приятели и роднини, с които имат предишна връзка в Spotify, например чрез съвместни плейлисти, Jams или споделен семеен/дуо план. Основната функция позволява на потребителите да споделят съдържание от Spotify директно от екрана „Сега се възпроизвежда“, както и да реагират с текст и емотикони.

Функцията първоначално е достъпна само на мобилни устройства за потребители на възраст 16 и повече години в „избрани пазари“, въпреки че представител на Spotify заяви пред CBC News, че Канада ще бъде сред първите, които ще я получат „в следващите дни“.

Spotify подчертава, че тази нова функция е предназначена да „допълва“, а не да „замества“ съществуващите интеграции с други платформи за съобщения като WhatsApp, iMessage и Instagram.

По отношение на поверителността Spotify заявява, че съобщенията са защитени със „стандартно за индустрията криптиране“ по време на пренос и съхранение. Компанията обаче отбелязва, че ще използва „проактивна технология за откриване, за да сканира съобщенията за определено незаконно и вредно съдържание“, което след това ще бъде прегледано от модератори. Потребителите могат също да блокират и докладват други акаунти.