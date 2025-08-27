Новини
Технологии »
Spotify получи нова функция за чат

Spotify получи нова функция за чат

27 Август, 2025 17:13 397 0

  • spotify-
  • чат-
  • съобщения

Ще бъде ли използвана от потребителите?

Spotify получи нова функция за чат - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Spotify представи нова функция за съобщения в приложението, наречена „Messages“, която вече се предлага на потребителите на мобилни устройства. Компанията твърди, че функцията е разработена в отговор на исканията на потребителите за специално място в приложението, където да споделят и обсъждат музика, подкасти и аудиокниги.

Потребителите могат да изпращат директни съобщения на приятели и роднини, с които имат предишна връзка в Spotify, например чрез съвместни плейлисти, Jams или споделен семеен/дуо план. Основната функция позволява на потребителите да споделят съдържание от Spotify директно от екрана „Сега се възпроизвежда“, както и да реагират с текст и емотикони.

Функцията първоначално е достъпна само на мобилни устройства за потребители на възраст 16 и повече години в „избрани пазари“, въпреки че представител на Spotify заяви пред CBC News, че Канада ще бъде сред първите, които ще я получат „в следващите дни“.

Spotify подчертава, че тази нова функция е предназначена да „допълва“, а не да „замества“ съществуващите интеграции с други платформи за съобщения като WhatsApp, iMessage и Instagram.

По отношение на поверителността Spotify заявява, че съобщенията са защитени със „стандартно за индустрията криптиране“ по време на пренос и съхранение. Компанията обаче отбелязва, че ще използва „проактивна технология за откриване, за да сканира съобщенията за определено незаконно и вредно съдържание“, което след това ще бъде прегледано от модератори. Потребителите могат също да блокират и докладват други акаунти.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ