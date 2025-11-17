Новини
Dongfeng представя твърдотелна батерия с пробег 1000 км и ултрабързо зареждане с 1200 V

17 Ноември, 2025 10:16 715 19

Очаква се масово производство през следващата година

Dongfeng представя твърдотелна батерия с пробег 1000 км и ултрабързо зареждане с 1200 V - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Китайският автомобилен гигант Dongfeng Motor обяви война на двете основни слабости на електромобилите – страхът от пробега и времето за зареждане – като представи агресивни планове за революционна нова твърдотелна батерия и съответстваща ултрависоковолтова архитектура с 1200 V. Целта на компанията е да предостави „най-доброто“ преживяване с електромобил, което ефективно да се равнява на удобството на бензиновите автомобили.

В основата на стратегията е новата технология за твърда батерия, която замества летливия течен електролит с твърд материал, което значително подобрява както безопасността, така и енергийната плътност. Dongfeng планира да започне масово производство на тази батерия, която се отличава с енергийна плътност от 350 Wh/kg, през септември 2026 гoдина. Прогнозира се, че тази висока плътност ще позволи на електромобилите да постигнат „реален пробег“ от над 1000 километра с едно зареждане.

Освен това батерията решава два критични проблема, свързани с производителността. Използвайки специализиран трикомпонентен катод, силициево-въглероден анод и твърд електролит от оксидно-полимерен композит, батерията запазва над 72% от капацитета си при температура от −30 градуса по Целзий, което значително надвишава типичното запазване от 60% при конвенционалните течни батерии. Твърдотелният дизайн е преминал строг термичен тест за безопасност при 170 градуса по Целзий , което значително надвишава китайския национален стандарт от 130 градуса по Целзий и осигурява много по-голям марж на безопасност срещу термично изтичане.

Революционната батерия изисква революционна платформа, която да се справи с огромната ѝ мощност. Dongfeng едновременно представи своята „Mach Ultra-kV платформа“, изградена около 1200 V ултрависоковолтова архитектура. Тази система използва мощен, разработен в компанията 1700 V силициев карбид (SiC) модул, материал, известен с високата си ефективност и способност да минимизира загубата на енергия при работа с високо напрежение. Платформата също така интегрира усъвършенствана коаксиална задвижваща система с мотор, способен да развива невероятните 30 000 об/мин.

Най-привлекателната характеристика на платформата е нейната способност за зареждане. Използвайки 12C ултрабързи зарядни клетки, системата поддържа зареждане до 2 MW. Това се превръща в невероятни скорости на зареждане- 450 километра пробег, добавени само за 5 минути и 2,5 км пробег, добавени за всяка 1 секунда зареждане.

Dongfeng вече разполага с пилотна производствена линия с капацитет 0,2 GWh и планира пилотни инсталации на варианта на бързо зареждаща се батерия в автомобили до декември 2027 година.Компанията вече провежда изследвания върху следващото поколение сулфидни батерии с твърдо състояние, като целта е да се постигне огромна енергийна плътност от 500 Wh/kg, което затвърждава ангажимента ѝ да бъде лидер в следващата фаза на електрическата мобилност.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Инженер

    10 3 Отговор
    Това е краят на тесла и бмв!

    10:23 17.11.2025

  • 2 ТРИЙСЕ ТАКИВА КОЛИ В КВАРТАЛА

    4 4 Отговор
    ИТРАФОТО ША ГРЪМНЕ.....МАЙ ША ИДВА ВРЕМЕТО НА СВЕЩИТЕ И ГАЗЕНИТЕ ЛАМБИ

    Коментиран от #6

    10:26 17.11.2025

  • 3 Механик

    3 4 Отговор
    1200 V???
    Минавали ли сте там където пекат пиленца на грил? Усеща се по характерната миризма.
    Що "патки, овни, магарета, гъски" и пр. ще се самоизпекат, направо не ми се мисли.

    10:27 17.11.2025

  • 4 НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА КИТАЙ

    5 3 Отговор
    далеч задмина сертовния жандарм и мечта на местните Пасита

    10:27 17.11.2025

  • 5 Директора👨‍✈️

    5 4 Отговор
    И къде ще може да се зарежда за 1200 V, което е точно три пъти напрежението на трифазен ток? Колко човека ще могат да си го позволят вкъщи? Николко. Да, на някакви зарядни станции сигурно ще може, но колко ще са те? Каква е инфраструктурата? Колко ще струва да зареждаш на такава станция? Стига глупости. Пробег може и да има, но зареждането става за поне няколко часа! Всичко е ултра, мега, гига, хипер бързо, но това може само в експериментална среда да се случи, не и в реалния свят.

    Коментиран от #10, #13

    10:27 17.11.2025

  • 6 Механик

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "ТРИЙСЕ ТАКИВА КОЛИ В КВАРТАЛА":

    Повечето "електричкаджии" си нямат понятие от електричество.
    Не могат да си представят какви колосални токове ще трябва да протичат през зареждачката на една таква кола. А ако колите за 5-10 едновременно...

    10:30 17.11.2025

  • 7 Китай само за година

    2 0 Отговор
    Произведе 2 милиона електрически рейса за градски транспорт и ги продаде в 76 държави ! Включително Великобритания, Дания, Норвегия.... За година само една компания произведе 4 супер танкера от до ....

    10:34 17.11.2025

  • 8 Си Дзин веднага

    2 0 Отговор
    да сложи мита от 900% на тази батерия така няма да купуваме немски таратайки.
    Китайските коли ще са по- евтини с по-голям пробег.

    10:36 17.11.2025

  • 9 хаха

    4 2 Отговор
    Много кухоглави "електротехници" сред питеците бе!
    ХААХАХА!

    "Електропастир - По оградата протичат токови импулси с напрежение от 3000 до 10 000 V"
    Дънинг-Крюгер мъч, питечета?

    Коментиран от #18

    10:42 17.11.2025

  • 10 НАТО

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Директора👨‍✈️":

    Докторе много си зле. Дано ти пуснат ени 690 волта във вас да не се мъчиш.

    10:44 17.11.2025

  • 11 Паисий е жив

    0 1 Отговор
    От години казвам, че теладжиите отчаяно се опитват да живеят в бъдеще, което не е дошло. До 10г. ще има Ел коли с пробег поне 1200км с опция бързо/бавно зареждане и маса с 30% по-ниска от тази на сегашните и с много малък шанс за запалване. Тогава ще се чудим къде да слагаме батериите на сегашните Ел таралясници.

    Коментиран от #14

    10:45 17.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Директора👨‍✈️":

    Не са ти ясни нещата. Не си губи времето. И сега има коли с 800 V платформи (батерии), които се зареждат вкъщи на 220 V и 10 А!

    Коментиран от #19

    10:50 17.11.2025

  • 14 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Паисий е жив":

    А ти мислиш, че Тесла няма да прави нищо през тези години ли? Отдавна обясняваме, че ДВГ умря. На ел. колите няма да им трябват субсидии скоро, те и без субсидии ще са по-евтини от ДВГ колите.

    10:53 17.11.2025

  • 15 Германец

    1 0 Отговор
    Личи си, че балгаретата и за жичкаджии не стават 🤣🤣🤣🤣🤣

    10:54 17.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 си дзън

    1 1 Отговор
    В русията пуснаха батерия 2400 волта. Поточната линия е напълно автоматизирана с
    500 руски роботa AIdol (оня, дето падна на сцената). Планират 10 млн. Масквича годишно.

    10:59 17.11.2025

  • 18 Разликата

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    ммежду токови импулси, променлив и постоянен ток малко хора я разбират.

    11:00 17.11.2025

  • 19 То за

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    имането има, ама къде ти е предимството като не можеш да си зареждаш в къщи?

    11:04 17.11.2025