Dongfeng представя твърдотелна батерия с пробег 1000 км и ултрабързо зареждане с 1200 V

Китайският автомобилен гигант Dongfeng Motor обяви война на двете основни слабости на електромобилите – страхът от пробега и времето за зареждане – като представи агресивни планове за революционна нова твърдотелна батерия и съответстваща ултрависоковолтова архитектура с 1200 V. Целта на компанията е да предостави „най-доброто“ преживяване с електромобил, което ефективно да се равнява на удобството на бензиновите автомобили.
В основата на стратегията е новата технология за твърда батерия, която замества летливия течен електролит с твърд материал, което значително подобрява както безопасността, така и енергийната плътност. Dongfeng планира да започне масово производство на тази батерия, която се отличава с енергийна плътност от 350 Wh/kg, през септември 2026 гoдина. Прогнозира се, че тази висока плътност ще позволи на електромобилите да постигнат „реален пробег“ от над 1000 километра с едно зареждане.
Освен това батерията решава два критични проблема, свързани с производителността. Използвайки специализиран трикомпонентен катод, силициево-въглероден анод и твърд електролит от оксидно-полимерен композит, батерията запазва над 72% от капацитета си при температура от −30 градуса по Целзий, което значително надвишава типичното запазване от 60% при конвенционалните течни батерии. Твърдотелният дизайн е преминал строг термичен тест за безопасност при 170 градуса по Целзий , което значително надвишава китайския национален стандарт от 130 градуса по Целзий и осигурява много по-голям марж на безопасност срещу термично изтичане.
Революционната батерия изисква революционна платформа, която да се справи с огромната ѝ мощност. Dongfeng едновременно представи своята „Mach Ultra-kV платформа“, изградена около 1200 V ултрависоковолтова архитектура. Тази система използва мощен, разработен в компанията 1700 V силициев карбид (SiC) модул, материал, известен с високата си ефективност и способност да минимизира загубата на енергия при работа с високо напрежение. Платформата също така интегрира усъвършенствана коаксиална задвижваща система с мотор, способен да развива невероятните 30 000 об/мин.
Най-привлекателната характеристика на платформата е нейната способност за зареждане. Използвайки 12C ултрабързи зарядни клетки, системата поддържа зареждане до 2 MW. Това се превръща в невероятни скорости на зареждане- 450 километра пробег, добавени само за 5 минути и 2,5 км пробег, добавени за всяка 1 секунда зареждане.
Dongfeng вече разполага с пилотна производствена линия с капацитет 0,2 GWh и планира пилотни инсталации на варианта на бързо зареждаща се батерия в автомобили до декември 2027 година.Компанията вече провежда изследвания върху следващото поколение сулфидни батерии с твърдо състояние, като целта е да се постигне огромна енергийна плътност от 500 Wh/kg, което затвърждава ангажимента ѝ да бъде лидер в следващата фаза на електрическата мобилност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Инженер
10:23 17.11.2025
2 ТРИЙСЕ ТАКИВА КОЛИ В КВАРТАЛА
Коментиран от #6
10:26 17.11.2025
3 Механик
Минавали ли сте там където пекат пиленца на грил? Усеща се по характерната миризма.
Що "патки, овни, магарета, гъски" и пр. ще се самоизпекат, направо не ми се мисли.
10:27 17.11.2025
4 НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА КИТАЙ
10:27 17.11.2025
5 Директора👨✈️
Коментиран от #10, #13
10:27 17.11.2025
6 Механик
До коментар #2 от "ТРИЙСЕ ТАКИВА КОЛИ В КВАРТАЛА":Повечето "електричкаджии" си нямат понятие от електричество.
Не могат да си представят какви колосални токове ще трябва да протичат през зареждачката на една таква кола. А ако колите за 5-10 едновременно...
10:30 17.11.2025
7 Китай само за година
10:34 17.11.2025
8 Си Дзин веднага
Китайските коли ще са по- евтини с по-голям пробег.
10:36 17.11.2025
9 хаха
ХААХАХА!
"Електропастир - По оградата протичат токови импулси с напрежение от 3000 до 10 000 V"
Дънинг-Крюгер мъч, питечета?
Коментиран от #18
10:42 17.11.2025
10 НАТО
До коментар #5 от "Директора👨✈️":Докторе много си зле. Дано ти пуснат ени 690 волта във вас да не се мъчиш.
10:44 17.11.2025
11 Паисий е жив
Коментиран от #14
10:45 17.11.2025
13 Хахахаха
До коментар #5 от "Директора👨✈️":Не са ти ясни нещата. Не си губи времето. И сега има коли с 800 V платформи (батерии), които се зареждат вкъщи на 220 V и 10 А!
Коментиран от #19
10:50 17.11.2025
14 Хахахаха
До коментар #11 от "Паисий е жив":А ти мислиш, че Тесла няма да прави нищо през тези години ли? Отдавна обясняваме, че ДВГ умря. На ел. колите няма да им трябват субсидии скоро, те и без субсидии ще са по-евтини от ДВГ колите.
10:53 17.11.2025
15 Германец
10:54 17.11.2025
17 си дзън
500 руски роботa AIdol (оня, дето падна на сцената). Планират 10 млн. Масквича годишно.
10:59 17.11.2025
18 Разликата
До коментар #9 от "хаха":ммежду токови импулси, променлив и постоянен ток малко хора я разбират.
11:00 17.11.2025
19 То за
До коментар #13 от "Хахахаха":имането има, ама къде ти е предимството като не можеш да си зареждаш в къщи?
11:04 17.11.2025