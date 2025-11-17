Dongfeng представя твърдотелна батерия с пробег 1000 км и ултрабързо зареждане с 1200 V

Китайският автомобилен гигант Dongfeng Motor обяви война на двете основни слабости на електромобилите – страхът от пробега и времето за зареждане – като представи агресивни планове за революционна нова твърдотелна батерия и съответстваща ултрависоковолтова архитектура с 1200 V. Целта на компанията е да предостави „най-доброто“ преживяване с електромобил, което ефективно да се равнява на удобството на бензиновите автомобили.

В основата на стратегията е новата технология за твърда батерия, която замества летливия течен електролит с твърд материал, което значително подобрява както безопасността, така и енергийната плътност. Dongfeng планира да започне масово производство на тази батерия, която се отличава с енергийна плътност от 350 Wh/kg, през септември 2026 гoдина. Прогнозира се, че тази висока плътност ще позволи на електромобилите да постигнат „реален пробег“ от над 1000 километра с едно зареждане.

Освен това батерията решава два критични проблема, свързани с производителността. Използвайки специализиран трикомпонентен катод, силициево-въглероден анод и твърд електролит от оксидно-полимерен композит, батерията запазва над 72% от капацитета си при температура от −30 градуса по Целзий, което значително надвишава типичното запазване от 60% при конвенционалните течни батерии. Твърдотелният дизайн е преминал строг термичен тест за безопасност при 170 градуса по Целзий , което значително надвишава китайския национален стандарт от 130 градуса по Целзий и осигурява много по-голям марж на безопасност срещу термично изтичане.

Революционната батерия изисква революционна платформа, която да се справи с огромната ѝ мощност. Dongfeng едновременно представи своята „Mach Ultra-kV платформа“, изградена около 1200 V ултрависоковолтова архитектура. Тази система използва мощен, разработен в компанията 1700 V силициев карбид (SiC) модул, материал, известен с високата си ефективност и способност да минимизира загубата на енергия при работа с високо напрежение. Платформата също така интегрира усъвършенствана коаксиална задвижваща система с мотор, способен да развива невероятните 30 000 об/мин.

Най-привлекателната характеристика на платформата е нейната способност за зареждане. Използвайки 12C ултрабързи зарядни клетки, системата поддържа зареждане до 2 MW. Това се превръща в невероятни скорости на зареждане- 450 километра пробег, добавени само за 5 минути и 2,5 км пробег, добавени за всяка 1 секунда зареждане.

Dongfeng вече разполага с пилотна производствена линия с капацитет 0,2 GWh и планира пилотни инсталации на варианта на бързо зареждаща се батерия в автомобили до декември 2027 година.Компанията вече провежда изследвания върху следващото поколение сулфидни батерии с твърдо състояние, като целта е да се постигне огромна енергийна плътност от 500 Wh/kg, което затвърждава ангажимента ѝ да бъде лидер в следващата фаза на електрическата мобилност.