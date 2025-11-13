Представете си, че не ви се налага да спирате, за да зареждате електромобила. Тази фантастика вече е реалност в Европа

Иновацията е изградена във Франция и представлява внушителен пилотен проект, който демонстрира иновативна магистрала, способна да зарежда електрически превозни средства, докато те пътуват с пълна скорост. Това, според експертите, е огромен скок напред в еволюцията на електромобилността.

Под асфалта се крие енергия

Проектът, наречен "Зареждай докато шофираш" (Charge While Driving), е реализиран на малък, но стратегически важен участък от 1.5 км по магистрала A10, разположен само на 40 км от сърцето на Париж. Технологията, дело на иновативната компания Electreon, работи на познатия ни принцип на индукцията – същият, който използваме за безжично зареждане на смартфоните си, но пренесен в гигантски мащаб.

Вместо да разчитат на кабел и конектор, инженерите са положили под асфалтовата настилка прецизна електрическа мрежа, съдържаща медни индукционни бобини. Системата е изключително умна: специални сензори непрекъснато следят трафика и, щом засекат преминаващо електрическо превозно средство, моментално активират бобините, подавайки към тях напрежение.

300 kW – скорост, достойна за станция за бързо зареждане

Ключовият елемент за получаване на енергия е наличието на специални индукционни плочи, които трябва да бъдат монтирани в долната част на електромобила. Веднъж оборудвани по този начин, превозните средства могат да се възползват от изумителна мощност. Системата на Electreon осигурява бързо зареждане с капацитет до впечатляващите 300 kW в движение. Тази мощност е напълно сравнима с най-бързите съществуващи зарядни станции, като разликата е, че тук няма нужда от спиране.

Истинският печеливш е тежкотоварния транспорт

Въпреки че тази технология звучи примамливо за леките автомобили, нейното най-съществено приложение е в областта на тежкотоварния транспорт – електрически камиони и автобуси. Причината е проста: тези машини оперират с огромни акумулаторни пакети, чието бързо зареждане изисква мегаватови станции. Тези станции са не само скъпи за изграждане, но и създават значителен стрес върху електропреносната мрежа.

Пътищата за индукционно зареждане предлагат елегантно решение, което може значително да намали зависимостта на тежкото оборудване от мощните стационарни зарядни станции, позволявайки им да поддържат постоянен енергиен баланс по време на дълги маршрути.

Франция не е единствената държава, която работи по този иновативен проект. Подобни експериментални участъци се тестват усилено в САЩ и Китай. Европа също е в надпреварата – през 2026 година се очаква да бъде пуснат в експлоатация и километричен отрязък от магистрала A6 в Бавария, Германия. Безжичното зареждане в движение очевидно е следващата голяма крачка към една напълно електрифицирана и много по-удобна транспортна мрежа.