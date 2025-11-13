Новини
Представете си, че не ви се налага да спирате, за да зареждате електромобила. Тази фантастика вече е реалност в Европа

13 Ноември, 2025 10:38

Проектът е наречен "Зареждай докато шофираш" (Charge While Driving)

Представете си, че не ви се налага да спирате, за да зареждате електромобила. Тази фантастика вече е реалност в Европа - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Иновацията е изградена във Франция и представлява внушителен пилотен проект, който демонстрира иновативна магистрала, способна да зарежда електрически превозни средства, докато те пътуват с пълна скорост. Това, според експертите, е огромен скок напред в еволюцията на електромобилността.

Под асфалта се крие енергия

Проектът, наречен "Зареждай докато шофираш" (Charge While Driving), е реализиран на малък, но стратегически важен участък от 1.5 км по магистрала A10, разположен само на 40 км от сърцето на Париж. Технологията, дело на иновативната компания Electreon, работи на познатия ни принцип на индукцията – същият, който използваме за безжично зареждане на смартфоните си, но пренесен в гигантски мащаб.

Вместо да разчитат на кабел и конектор, инженерите са положили под асфалтовата настилка прецизна електрическа мрежа, съдържаща медни индукционни бобини. Системата е изключително умна: специални сензори непрекъснато следят трафика и, щом засекат преминаващо електрическо превозно средство, моментално активират бобините, подавайки към тях напрежение.

300 kW – скорост, достойна за станция за бързо зареждане

Ключовият елемент за получаване на енергия е наличието на специални индукционни плочи, които трябва да бъдат монтирани в долната част на електромобила. Веднъж оборудвани по този начин, превозните средства могат да се възползват от изумителна мощност. Системата на Electreon осигурява бързо зареждане с капацитет до впечатляващите 300 kW в движение. Тази мощност е напълно сравнима с най-бързите съществуващи зарядни станции, като разликата е, че тук няма нужда от спиране.

Истинският печеливш е тежкотоварния транспорт

Въпреки че тази технология звучи примамливо за леките автомобили, нейното най-съществено приложение е в областта на тежкотоварния транспорт – електрически камиони и автобуси. Причината е проста: тези машини оперират с огромни акумулаторни пакети, чието бързо зареждане изисква мегаватови станции. Тези станции са не само скъпи за изграждане, но и създават значителен стрес върху електропреносната мрежа.

Пътищата за индукционно зареждане предлагат елегантно решение, което може значително да намали зависимостта на тежкото оборудване от мощните стационарни зарядни станции, позволявайки им да поддържат постоянен енергиен баланс по време на дълги маршрути.

Франция не е единствената държава, която работи по този иновативен проект. Подобни експериментални участъци се тестват усилено в САЩ и Китай. Европа също е в надпреварата – през 2026 година се очаква да бъде пуснат в експлоатация и километричен отрязък от магистрала A6 в Бавария, Германия. Безжичното зареждане в движение очевидно е следващата голяма крачка към една напълно електрифицирана и много по-удобна транспортна мрежа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дарк фючър

    10 1 Отговор
    И ви пържат размножителната система така с един куршум два заека!

    Коментиран от #6, #12

    10:54 13.11.2025

  • 2 ахахаха

    8 0 Отговор
    Скоро ще изобретят и тролеи, каквито имаше преди 70 години

    10:55 13.11.2025

  • 3 Ха сега де...

    6 0 Отговор
    Нема да го бъде! То още за Никола Тесла се говори, че бил измислил много начини за безжичен пренос на електричество на сериозни за времето си разстояния, че даже и за безплатното му извличане от "етера" (околоземното пространство), но не се е намерил нито един инвестор защото на консуматора няма къде да му закачат електромера.

    Коментиран от #4

    10:57 13.11.2025

  • 4 Тесла

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ха сега де...":

    Тогава беше така, днес е различно, понеже електромера ще в теб и няма къде да бягаш, даже за въздух и вода ще плащаш

    Коментиран от #5

    11:00 13.11.2025

  • 5 Ха сега де...

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тесла":

    Тцъ... То само да има как да се сдобиеш с ток без жици, па електромера че го хакнем и нема електромер...

    Коментиран от #8

    11:09 13.11.2025

  • 6 си дзън

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "дарк фючър":

    И мозъци се изпържват.

    11:16 13.11.2025

  • 7 Пешо от панелката

    2 1 Отговор
    Само не казват откъде ще дойде всичкия този ток.

    11:16 13.11.2025

  • 8 Тесла

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ха сега де...":

    Ток има и без жици. За тока не знаеш, а си тръгвал да хакваш телефон.

    Коментиран от #11

    11:29 13.11.2025

  • 9 Макрон

    4 0 Отговор
    А хора ще вози ли автомобила? Живи искам да кажа?

    11:31 13.11.2025

  • 10 Спестиха истината

    1 0 Отговор
    Няма нищо безплатно. Самото изграждане ще струва милиони евра, постоянна поддръжка и висока консумация на ел. енергия ще са дори повече от началната инвестиция. Сметката ще я плаща този който се вози. Лесно е. Магистрална такса или плащане чрез устройства на определените участъци. Така плащат камионите в Германия, не е нещо ново.

    11:33 13.11.2025

  • 11 Ха сега де...

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тесла":

    Друг път не се опитвай да гадаеш нито на боб, нито на пъп. И двете не ти се отдават. Цял живот основно се занимавам с най различни токове, слаби, силни, високочестотни, нискочестотни, прави, криви (променливи) и каквито още се сетиш, а практическия ми опит е над 45 години.

    11:34 13.11.2025

  • 12 УдоМача

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "дарк фючър":

    А също и рачета тръгват и какви ли не други патологийки...

    11:38 13.11.2025

  • 13 Не е толкова безопасно

    3 0 Отговор
    А дават ли си сметка шофьорите напкакво облъчване ще бъдат подложени?!
    За не вземат да се отключват онтологични и други заболявания....?!

    11:43 13.11.2025