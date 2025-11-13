Представете си, че не ви се налага да спирате, за да зареждате електромобила. Тази фантастика вече е реалност в Европа

Иновацията е изградена във Франция и представлява внушителен пилотен проект, който демонстрира иновативна магистрала, способна да зарежда електрически превозни средства, докато те пътуват с пълна скорост. Това, според експертите, е огромен скок напред в еволюцията на електромобилността.
Под асфалта се крие енергия
Проектът, наречен "Зареждай докато шофираш" (Charge While Driving), е реализиран на малък, но стратегически важен участък от 1.5 км по магистрала A10, разположен само на 40 км от сърцето на Париж. Технологията, дело на иновативната компания Electreon, работи на познатия ни принцип на индукцията – същият, който използваме за безжично зареждане на смартфоните си, но пренесен в гигантски мащаб.
Вместо да разчитат на кабел и конектор, инженерите са положили под асфалтовата настилка прецизна електрическа мрежа, съдържаща медни индукционни бобини. Системата е изключително умна: специални сензори непрекъснато следят трафика и, щом засекат преминаващо електрическо превозно средство, моментално активират бобините, подавайки към тях напрежение.
300 kW – скорост, достойна за станция за бързо зареждане
Ключовият елемент за получаване на енергия е наличието на специални индукционни плочи, които трябва да бъдат монтирани в долната част на електромобила. Веднъж оборудвани по този начин, превозните средства могат да се възползват от изумителна мощност. Системата на Electreon осигурява бързо зареждане с капацитет до впечатляващите 300 kW в движение. Тази мощност е напълно сравнима с най-бързите съществуващи зарядни станции, като разликата е, че тук няма нужда от спиране.
Истинският печеливш е тежкотоварния транспорт
Въпреки че тази технология звучи примамливо за леките автомобили, нейното най-съществено приложение е в областта на тежкотоварния транспорт – електрически камиони и автобуси. Причината е проста: тези машини оперират с огромни акумулаторни пакети, чието бързо зареждане изисква мегаватови станции. Тези станции са не само скъпи за изграждане, но и създават значителен стрес върху електропреносната мрежа.
Пътищата за индукционно зареждане предлагат елегантно решение, което може значително да намали зависимостта на тежкото оборудване от мощните стационарни зарядни станции, позволявайки им да поддържат постоянен енергиен баланс по време на дълги маршрути.
Франция не е единствената държава, която работи по този иновативен проект. Подобни експериментални участъци се тестват усилено в САЩ и Китай. Европа също е в надпреварата – през 2026 година се очаква да бъде пуснат в експлоатация и километричен отрязък от магистрала A6 в Бавария, Германия. Безжичното зареждане в движение очевидно е следващата голяма крачка към една напълно електрифицирана и много по-удобна транспортна мрежа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дарк фючър
Коментиран от #6, #12
10:54 13.11.2025
2 ахахаха
10:55 13.11.2025
3 Ха сега де...
Коментиран от #4
10:57 13.11.2025
4 Тесла
До коментар #3 от "Ха сега де...":Тогава беше така, днес е различно, понеже електромера ще в теб и няма къде да бягаш, даже за въздух и вода ще плащаш
Коментиран от #5
11:00 13.11.2025
5 Ха сега де...
До коментар #4 от "Тесла":Тцъ... То само да има как да се сдобиеш с ток без жици, па електромера че го хакнем и нема електромер...
Коментиран от #8
11:09 13.11.2025
6 си дзън
До коментар #1 от "дарк фючър":И мозъци се изпържват.
11:16 13.11.2025
7 Пешо от панелката
11:16 13.11.2025
8 Тесла
До коментар #5 от "Ха сега де...":Ток има и без жици. За тока не знаеш, а си тръгвал да хакваш телефон.
Коментиран от #11
11:29 13.11.2025
9 Макрон
11:31 13.11.2025
10 Спестиха истината
11:33 13.11.2025
11 Ха сега де...
До коментар #8 от "Тесла":Друг път не се опитвай да гадаеш нито на боб, нито на пъп. И двете не ти се отдават. Цял живот основно се занимавам с най различни токове, слаби, силни, високочестотни, нискочестотни, прави, криви (променливи) и каквито още се сетиш, а практическия ми опит е над 45 години.
11:34 13.11.2025
12 УдоМача
До коментар #1 от "дарк фючър":А също и рачета тръгват и какви ли не други патологийки...
11:38 13.11.2025
13 Не е толкова безопасно
За не вземат да се отключват онтологични и други заболявания....?!
11:43 13.11.2025