Новини
Технологии »
Apple променя графика си за представянето на iPhone с рационален ход

Apple променя графика си за представянето на iPhone с рационален ход

21 Ноември, 2025 17:56 965 0

  • apple-
  • iphone-
  • iphone 18-
  • iphone 18e

Очаква се да видим новото поколение на стандартния модел през 2027-ма

Apple променя графика си за представянето на iPhone с рационален ход - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Apple е на път да направи най-значителната промяна в продуктовия си цикъл от повече от десетилетие, като се отказва от традиционното пускане на iPhone само през есента в полза на нова стратегия за разделено пускане, започваща с поколението iPhone18. Според доклади от телекомуникационни партньори и анализатора Марк Гурман, тази стъпка е предназначена да изглади приходите, да облекчи натиска върху инженерните екипи и да противодейства агресивно на разпределените графици за пускане на ключови конкуренти като Samsung.

Новият модел, който според Гурман ще продължи и в следващите години, разделя гамата iPhone на две различни прозореца за пускане на пазара:

Есен 2026 година (септември): Това събитие ще запази фокуса върху премиум продуктите, като ще представи iPhone18 Pro, iPhone18 Pro Max и дългоочаквания първи сгъваем iPhone (за който се носят слухове, че ще се нарича iPhone Fold). То е насрочено така, че да се възползва от високия сезон на празничното пазаруване.

Пролет 2027 година (февруари/март): Приблизително шест месеца по-късно Apple ще пусне по-достъпните си модели: базовия модел iPhone18, по-евтиния iPhone18e (наследник на iPhone17e) и потенциално обновен модел iPhone Air.

Пролетният период е стратегически важен, като пускането на пазара през февруари или март ще позиционира базовия iPhone 18 така, че да се конкурира директно с пускането на пазара на конкуренти като Samsung Galaxy S26, за който се говори, че ще излезе на пазара в края на януари или февруари 2026 година. Промяната позволява на Apple да поддържа пазарния си импулс през цялата година, като отделя специално маркетингово внимание както на своите премиум, така и на бюджетните си предложения.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ