Apple променя графика си за представянето на iPhone с рационален ход

Apple е на път да направи най-значителната промяна в продуктовия си цикъл от повече от десетилетие, като се отказва от традиционното пускане на iPhone само през есента в полза на нова стратегия за разделено пускане, започваща с поколението iPhone18. Според доклади от телекомуникационни партньори и анализатора Марк Гурман, тази стъпка е предназначена да изглади приходите, да облекчи натиска върху инженерните екипи и да противодейства агресивно на разпределените графици за пускане на ключови конкуренти като Samsung.

Новият модел, който според Гурман ще продължи и в следващите години, разделя гамата iPhone на две различни прозореца за пускане на пазара:

Есен 2026 година (септември): Това събитие ще запази фокуса върху премиум продуктите, като ще представи iPhone18 Pro, iPhone18 Pro Max и дългоочаквания първи сгъваем iPhone (за който се носят слухове, че ще се нарича iPhone Fold). То е насрочено така, че да се възползва от високия сезон на празничното пазаруване.

Пролет 2027 година (февруари/март): Приблизително шест месеца по-късно Apple ще пусне по-достъпните си модели: базовия модел iPhone18, по-евтиния iPhone18e (наследник на iPhone17e) и потенциално обновен модел iPhone Air.

Пролетният период е стратегически важен, като пускането на пазара през февруари или март ще позиционира базовия iPhone 18 така, че да се конкурира директно с пускането на пазара на конкуренти като Samsung Galaxy S26, за който се говори, че ще излезе на пазара в края на януари или февруари 2026 година. Промяната позволява на Apple да поддържа пазарния си импулс през цялата година, като отделя специално маркетингово внимание както на своите премиум, така и на бюджетните си предложения.