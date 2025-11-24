Apple пусна нов аксесоар за iPhone, който наистина може да е използваем

В чест на 40-годишнината от стартирането на инициативите си за достъпност, Apple си партнира с дизайнера Бейли Хикава, за да пусне на пазара ограничена серия MagSafe Phone Grip and Stand аксесоар, съчетаващ ергономична функционалност с модерна и скулптурна естетика. Разработен специално с оглед на достъпността, аксесоарът е резултат от обширен процес на интервюта с iPhone потребители с увреждания, засягащи мускулната сила, сръчността и контрола на ръцете, като гарантира, че дизайнът ефективно поддържа различни позиции на държане и минимизира усилието, необходимо за стабилизиране на телефона.
Аксесоарът, който струва 69,95 долара и се оказа изключително популярен и бързо се изчерпа в онлайн магазина на Apple е изработен от висококачествен, мек на допир силикон. Той използва системата MagSafe за да се закрепва сигурно към всеки съвместим iPhone, като предлага както стабилност като адаптивна ръкохватка, така и гъвкавост на употреба като стойка. Уникалната, масивна форма позволява iPhone да се поддържа в два различни ъгъла на гледане, както във вертикално, така и в хоризонтално положение.
Аксесоарът от ограничена серия се предлага в два ексклузивни цвята, ярък, добре видим Chartreuse и Crater, сив цвят с петънца, произведен от рециклирани материали. Сътрудничеството подчертава ангажимента на Apple да направи продуктите си използваеми за всички клиенти, като дизайнът е изрично фокусиран върху решаването на истински ергономични предизвикателства за хора със специфични двигателни умения или нужди от захват.
1 Боздуган
17:54 24.11.2025
2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
17:57 24.11.2025
3 ООрана държава
18:10 24.11.2025
4 Аре беги
18:43 24.11.2025
5 ?????
Но те явно си го заслужават.
Ей ви един аксесоар за два лева.
Коментиран от #11
19:13 24.11.2025
6 ?????
19:20 24.11.2025
7 Име
19:20 24.11.2025
8 Лопата Орешник
Коментиран от #9
19:36 24.11.2025
9 Име
До коментар #8 от "Лопата Орешник":Много големи каласпеди са тези nothing phone, иначе сте прав. Плюс от мен. А айфона когато и да го изхвърлите, все е късно.
Коментиран от #10
19:59 24.11.2025
10 Лопата Орешник
До коментар #9 от "Име":Като размер, поставен до други флагман модели Nothing е същия! Но изборът е мой, аз наистина взех най големия, факт е обаче,че имат и по маломерни, а все така закачливо уникални и с палави функции! Много ми е любимо, като го сложиш с дисплея надолу и влиза в тих режим, а обърнеш ли го , отново звъни! Има още редица такива закачки, реално улесняващи живота, нетипични за останалите.
Коментиран от #12
20:39 24.11.2025
11 Това от дизайнера
До коментар #5 от "?????":Бейли Хикава?
Защото изглежда ергономично, функционално и екологично.
21:15 24.11.2025
12 Име
До коментар #10 от "Лопата Орешник":Аз също съм със 6.7" но не ми е много удобен(не се събира в джоб). Xiaomi я имат тази функционалност, обръщаш го и не звъни, връшаш го по гръб и пак си звънка.
23:05 24.11.2025