Apple пусна нов аксесоар за iPhone, който наистина може да е използваем

В чест на 40-годишнината от стартирането на инициативите си за достъпност, Apple си партнира с дизайнера Бейли Хикава, за да пусне на пазара ограничена серия MagSafe Phone Grip and Stand аксесоар, съчетаващ ергономична функционалност с модерна и скулптурна естетика. Разработен специално с оглед на достъпността, аксесоарът е резултат от обширен процес на интервюта с iPhone потребители с увреждания, засягащи мускулната сила, сръчността и контрола на ръцете, като гарантира, че дизайнът ефективно поддържа различни позиции на държане и минимизира усилието, необходимо за стабилизиране на телефона.

Аксесоарът, който струва 69,95 долара и се оказа изключително популярен и бързо се изчерпа в онлайн магазина на Apple е изработен от висококачествен, мек на допир силикон. Той използва системата MagSafe за да се закрепва сигурно към всеки съвместим iPhone, като предлага както стабилност като адаптивна ръкохватка, така и гъвкавост на употреба като стойка. Уникалната, масивна форма позволява iPhone да се поддържа в два различни ъгъла на гледане, както във вертикално, така и в хоризонтално положение.

Аксесоарът от ограничена серия се предлага в два ексклузивни цвята, ярък, добре видим Chartreuse и Crater, сив цвят с петънца, произведен от рециклирани материали. Сътрудничеството подчертава ангажимента на Apple да направи продуктите си използваеми за всички клиенти, като дизайнът е изрично фокусиран върху решаването на истински ергономични предизвикателства за хора със специфични двигателни умения или нужди от захват.