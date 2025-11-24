Новини
Технологии »
Apple пусна нов аксесоар за iPhone, който наистина може да е използваем

24 Ноември, 2025 17:50 1 167 12

  • apple-
  • iphone-
  • stand

За разлика от предишния "чорап" за смартфона, стойката може да бъде използвана по различни начини

Apple пусна нов аксесоар за iPhone, който наистина може да е използваем - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В чест на 40-годишнината от стартирането на инициативите си за достъпност, Apple си партнира с дизайнера Бейли Хикава, за да пусне на пазара ограничена серия MagSafe Phone Grip and Stand аксесоар, съчетаващ ергономична функционалност с модерна и скулптурна естетика. Разработен специално с оглед на достъпността, аксесоарът е резултат от обширен процес на интервюта с iPhone потребители с увреждания, засягащи мускулната сила, сръчността и контрола на ръцете, като гарантира, че дизайнът ефективно поддържа различни позиции на държане и минимизира усилието, необходимо за стабилизиране на телефона.

Аксесоарът, който струва 69,95 долара и се оказа изключително популярен и бързо се изчерпа в онлайн магазина на Apple е изработен от висококачествен, мек на допир силикон. Той използва системата MagSafe за да се закрепва сигурно към всеки съвместим iPhone, като предлага както стабилност като адаптивна ръкохватка, така и гъвкавост на употреба като стойка. Уникалната, масивна форма позволява iPhone да се поддържа в два различни ъгъла на гледане, както във вертикално, така и в хоризонтално положение.

Аксесоарът от ограничена серия се предлага в два ексклузивни цвята, ярък, добре видим Chartreuse и Crater, сив цвят с петънца, произведен от рециклирани материали. Сътрудничеството подчертава ангажимента на Apple да направи продуктите си използваеми за всички клиенти, като дизайнът е изрично фокусиран върху решаването на истински ергономични предизвикателства за хора със специфични двигателни умения или нужди от захват.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Боздуган

    8 0 Отговор
    Колко се разтяга тая дупка на аксесоара?

    17:54 24.11.2025

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    11 0 Отговор
    Браво, семпла подложка за зомбита на "прилична цена" от 70 долара...

    17:57 24.11.2025

  • 3 ООрана държава

    3 0 Отговор
    И тоя като плетения бабешки чорап е залагалка забалъци

    18:10 24.11.2025

  • 4 Аре беги

    3 0 Отговор
    70$ за някаква пластмаска😳🤮

    18:43 24.11.2025

  • 5 ?????

    3 0 Отговор
    Ха ха тия съвсем ги взимат за мезе клиентите си.
    Но те явно си го заслужават.
    Ей ви един аксесоар за два лева.

    Коментиран от #11

    19:13 24.11.2025

  • 6 ?????

    3 0 Отговор
    Дървена поставка за два лева върши същата работа и не е толкова ръбеста като тва дизайнерско чудо.

    19:20 24.11.2025

  • 7 Име

    2 1 Отговор
    Айфон феновете съм ги признал за най-издълбани между ушите!

    19:20 24.11.2025

  • 8 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Е не сте сериозни! Модерна скулптурна естетика в някаква си безформена маса силикон , около 20 грама за само 70 долара? След чорапа и сега това, гордо захвърлям айфона си и преминавам на супер практичния, интересен и много функционален Nothing phone!!! Не стига че има повече и по интересни функции, но и от компанията производител не считат потребителите си за примати! 70 долара за два пръста силикон и 100 долара за чорап???

    Коментиран от #9

    19:36 24.11.2025

  • 9 Име

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Лопата Орешник":

    Много големи каласпеди са тези nothing phone, иначе сте прав. Плюс от мен. А айфона когато и да го изхвърлите, все е късно.

    Коментиран от #10

    19:59 24.11.2025

  • 10 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Име":

    Като размер, поставен до други флагман модели Nothing е същия! Но изборът е мой, аз наистина взех най големия, факт е обаче,че имат и по маломерни, а все така закачливо уникални и с палави функции! Много ми е любимо, като го сложиш с дисплея надолу и влиза в тих режим, а обърнеш ли го , отново звъни! Има още редица такива закачки, реално улесняващи живота, нетипични за останалите.

    Коментиран от #12

    20:39 24.11.2025

  • 11 Това от дизайнера

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "?????":

    Бейли Хикава?
    Защото изглежда ергономично, функционално и екологично.

    21:15 24.11.2025

  • 12 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лопата Орешник":

    Аз също съм със 6.7" но не ми е много удобен(не се събира в джоб). Xiaomi я имат тази функционалност, обръщаш го и не звъни, връшаш го по гръб и пак си звънка.

    23:05 24.11.2025