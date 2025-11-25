Новини
Появиха се слухове за цената на сгъваемия „айфон“

25 Ноември, 2025 13:20 727 1

Очаква се солидна надценка

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Влизането на Apple в сегмента на сгъваемите смартфони, временно наречен iPhone Fold, се очертава да бъде най-скъпият iPhone, произвеждан досега, според скорошен анализ на Fubon Research. Въз основа на данни от веригата за доставки и традиционно високите изисквания на Apple за марж, се очаква първият сгъваем iPhone да има зашеметяваща цена от около 2399 долара при предполагаемото му пускане на пазара през следващата година, вероятно в края на 2026 година.

Тази прогнозна цена поставя iPhone Fold на значителна позиция спрямо основния му конкурент, Samsung Galaxy Z Fold7, чиято цена започва от 1999 долара. Смята се, че основният фактор за повишената цена на Apple са материалите, необходими за неговия патентован сгъваем дизайн, по-специално дисплейният панел, пантата и специализираните леки компоненти. Според слуховете Apple се стреми към дисплей без гънки с диагонал от 7,58 инча и 5,8-инчов екран на капака, което изисква първокласна, авангардна технология за постигане на целите на дизайна.

Освен физическите си спецификации, устройството се очаква да разполага и с по-голяма батерия от iPhone 17 Pro Max. Въпреки високата очаквана цена, Fubon Research е оптимистично настроено по отношение на продажбите и прогнозира, че Apple може да продаде 15,4 милиона бройки от iPhone Fold през целия му жизнен цикъл, включително 5,4 милиона бройки само през 2026 година, което показва увереност, че премиум цената на Apple ще доведе до значително първоначално търсене.


  • 1 Ауу,

    3 0 Отговор
    да си го ползват ! Аз да не съм държавен служител...

    15:36 25.11.2025