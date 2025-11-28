Новини
Слабите продажби на iPhone Air отказва конкурентите от този сегмент

28 Ноември, 2025 11:09

Някои китайски производители са решили да преустановят плановете си за подобни модели

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Пазарът поставя сурова реалност пред сегмента на ултратънките смартфони, тъй като големите производители се отказват от плановете си за най-тънките си устройства след разочароващите търговски резултати на iPhone Air. Нов доклад на DigiTimes потвърждава, че големите китайски марки, включително Xiaomi, Oppo и vivo, са замразили или напълно отменили стратегиите си за разработване на конкурентни ултратънки телефони, като заключават, че нишовият формат просто не намира отклик сред масовите потребители при настоящите цени.

Предупредителната история започна с веригата за доставки на Apple, където намаленото търсене на модела Air според информациите е накарало доставчика Foxconn да намали производствените бройки, а Luxshare да прекрати напълно производството на устройството. Този ясен признак за слаби продажби, съчетан с отчетеното забавяне на наследника на Air и напускането на ключовия му дизайнер, предизвика вълна от тревога в цялата индустрия.

Samsung се сблъсква с подобен дилема с Galaxy S25 Edge. Според информациите, ултратънкият флагмански модел не е успял да оправдае очакванията за продажби, което е накарало Samsung да се откаже от плановете си за очаквания наследник на Galaxy S26 Edge и вероятно да се върне към по-конвенционална флагманска линия от три модела.

Анализаторите предполагат, че основният проблем е компромисът. За да постигнат екстремна тънкост – като профила на Air от 5,6 мм – производителите са принудени да правят значителни компромиси, които обикновено се отразяват на живота на батерията и спецификациите на камерата, което купувачите не са склонни да приемат, когато плащат цени за флагмански модели. Консенсусът сега изглежда е да се пренасочат ресурсите от проектите „в стил Air” обратно към по-конвенционални дизайни, които дават приоритет на функциите и капацитета на батерията пред ултратънката естетика.


  • 1 Камион

    3 0 Отговор
    1000 евро за телефон с една камера, един говорител и т.н.... Айде, не - мерси!

    11:35 28.11.2025