Слабите продажби на iPhone Air отказва конкурентите от този сегмент

Пазарът поставя сурова реалност пред сегмента на ултратънките смартфони, тъй като големите производители се отказват от плановете си за най-тънките си устройства след разочароващите търговски резултати на iPhone Air. Нов доклад на DigiTimes потвърждава, че големите китайски марки, включително Xiaomi, Oppo и vivo, са замразили или напълно отменили стратегиите си за разработване на конкурентни ултратънки телефони, като заключават, че нишовият формат просто не намира отклик сред масовите потребители при настоящите цени.

Предупредителната история започна с веригата за доставки на Apple, където намаленото търсене на модела Air според информациите е накарало доставчика Foxconn да намали производствените бройки, а Luxshare да прекрати напълно производството на устройството. Този ясен признак за слаби продажби, съчетан с отчетеното забавяне на наследника на Air и напускането на ключовия му дизайнер, предизвика вълна от тревога в цялата индустрия.

Samsung се сблъсква с подобен дилема с Galaxy S25 Edge. Според информациите, ултратънкият флагмански модел не е успял да оправдае очакванията за продажби, което е накарало Samsung да се откаже от плановете си за очаквания наследник на Galaxy S26 Edge и вероятно да се върне към по-конвенционална флагманска линия от три модела.

Анализаторите предполагат, че основният проблем е компромисът. За да постигнат екстремна тънкост – като профила на Air от 5,6 мм – производителите са принудени да правят значителни компромиси, които обикновено се отразяват на живота на батерията и спецификациите на камерата, което купувачите не са склонни да приемат, когато плащат цени за флагмански модели. Консенсусът сега изглежда е да се пренасочат ресурсите от проектите „в стил Air” обратно към по-конвенционални дизайни, които дават приоритет на функциите и капацитета на батерията пред ултратънката естетика.