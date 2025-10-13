Hyundai се отказва от собствения си аналог на DSG

Hyundai взе стратегическо решение, което на практика слага край на използването на трансмисии с двоен съединител (DCT) в автомобилите ѝ. Технологията, която някога беше смятана за символ на инженерния прогрес и спортния дух на марката, вече е официално призната за твърде сложна, скъпа за поддръжка и ненадеждна в дългосрочен план. След множество гаранционни случаи и оплаквания от клиенти, Hyundai Motor Company, която включва Hyundai и KIA, реши постепенно да замени всички DCT трансмисии с класически осемстепенни автоматични скоростни кутии с преобразувател на въртящ момент.

Както отбелязва изданието Motor.es, тази история има иронични корени: по едно време Hyundai заимства концепцията DCT от Volkswagen, която е първата сред масовите марки, въвела подобна технология за спортни модели. Немската компания я прави популярна, а южнокорейският концерн я прави глобално достъпна, като инсталира такива кутии на почти всички свои модели по света. С течение на времето обаче става ясно, че прекомерната техническа сложност, големият брой компоненти и високата прецизност на производство (понякога до стотни от милиметъра) правят DCT много чувствителна към условията на работа и стила на шофиране.

Основните проблеми, според източника, са били не само износването на съединителите или хидравличните елементи, но и неправилното програмиране на електронното управление на кутията. Това е причинявало забавяне на превключването, тласъци, прегряване или пълен отказ на трансмисията. Когато софтуерът не е бил прецизно адаптиран към конкретен автомобил, повредите са ставали почти неизбежни.

Това доведе до хиляди гаранционни рекламации за смяна на трансмисията в различни страни, включително САЩ, където собственици на KIA Sorento съобщаваха за сериозни неизправности само след 13 000 километра. Често кутията просто е отказвала, което е принуждавало сервизните центрове да сменят течността два пъти и след това да сменят изцяло агрегата.

В крайна сметка компанията заключи, че продължаващото използване на DCT не е нито технически, нито финансово осъществимо. В резултат на това Hyundai реши да премине към традиционни автоматични трансмисии с преобразувател на въртящ момент, които, макар и по-ниски по отношение на скоростта на превключване, значително превъзхождат DCT по отношение на надеждност, плавност и издръжливост.

Първият модел, в който новата стратегия вече е внедрена, е обновеният Hyundai Santa Fe, който вече е оборудван с осемстепенна автоматична скоростна кутия. Тази стъпка бележи началото на постепенното демонтиране на цялата DCT линия в рамките на групата Hyundai-KIA.

Анализаторите отбелязват, че за бензиновите и дизеловите модификации компанията ще премине изцяло към осемстепенни автоматични скоростни кутии, а за хибридните и plug-in хибридите (HEV и PHEV) са предвидени шестстепенни опции със същия тип трансмисия. Това решение има за цел не само да намали финансовите загуби от гаранционни ремонти, но и да запази репутацията на марката, която винаги се е позиционирала като производител на технологично напреднали, но същевременно практични и надеждни автомобили.