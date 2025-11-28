Тройносгъваемият Samsung Z TriFold ще бъде по-евтин от очакваното

Дългоочакваното навлизане на Samsung в революционния сегмент на тройносгъваемите смартфони, Galaxy Z TriFold, се очаква да стартрира на пазара в Южна Корея следващия месец с малко по-приемлива цена, отколкото се очакваше първоначално. Въпреки че той остава твърдо в категорията на ултралуксозните продукти, доклад на корейския журналист yeux1122 предполага, че цената ще бъде около 3,6 милиона вона (∼2447 долара), което е значително понижение в сравнение с по-ранните спекулации, според които цената ще бъде по-близо до 4,0 милиона вона (∼2720 долара).

Тази корекция на цената позиционира TriFold по-конкурентно, тъй като Samsung проучва нововъзникващия пазар на този тип смартфони, сегмент, в който Huawei е основният нишов конкурент. Очаква се устройството да разполага с 10-инчов вътрешен дисплей, когато е напълно разгънато, превръщайки се в голям екран с размер на таблет, допълнен от 6,5-инчов екран на капака за използване, когато е затворено.

Samsung планира предпазливо и ограничено пускане на пазара, като телефонът ще се продава директно от компанията в един цвят и вариант на памет за първоначалното му пускане. Освен дизайна с двойна панта, TriFold ще разполага с флагманска мощност, включително 200-мегапикселова основна задна камера и значителна батерия с капацитет 5437 mAh, която да захранва големия сгъваем дисплей.