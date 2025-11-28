Новини
Тройносгъваемият Samsung Z TriFold ще бъде по-евтин от очакваното

28 Ноември, 2025 18:25

Вероятно цената ще бъде около 2450 долара

Тройносгъваемият Samsung Z TriFold ще бъде по-евтин от очакваното - 1
Галин Ганев

Дългоочакваното навлизане на Samsung в революционния сегмент на тройносгъваемите смартфони, Galaxy Z TriFold, се очаква да стартрира на пазара в Южна Корея следващия месец с малко по-приемлива цена, отколкото се очакваше първоначално. Въпреки че той остава твърдо в категорията на ултралуксозните продукти, доклад на корейския журналист yeux1122 предполага, че цената ще бъде около 3,6 милиона вона (∼2447 долара), което е значително понижение в сравнение с по-ранните спекулации, според които цената ще бъде по-близо до 4,0 милиона вона (∼2720 долара).

Тази корекция на цената позиционира TriFold по-конкурентно, тъй като Samsung проучва нововъзникващия пазар на този тип смартфони, сегмент, в който Huawei е основният нишов конкурент. Очаква се устройството да разполага с 10-инчов вътрешен дисплей, когато е напълно разгънато, превръщайки се в голям екран с размер на таблет, допълнен от 6,5-инчов екран на капака за използване, когато е затворено.

Samsung планира предпазливо и ограничено пускане на пазара, като телефонът ще се продава директно от компанията в един цвят и вариант на памет за първоначалното му пускане. Освен дизайна с двойна панта, TriFold ще разполага с флагманска мощност, включително 200-мегапикселова основна задна камера и значителна батерия с капацитет 5437 mAh, която да захранва големия сгъваем дисплей.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕстетЪ

    2 0 Отговор
    Трябваше да го кръстят Самсунг Акордеон

    18:31 28.11.2025

  • 2 Хм Хм

    1 0 Отговор
    Виждал съм хора с телефон за три хиляди, а не могат да изпратят имейл с прикачен файл. Живи и здрави.

    Коментиран от #3

    18:32 28.11.2025

  • 3 Хахаах

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хм Хм":

    Нали знаеш: неграмотните са принудени да диктуват.

    18:37 28.11.2025

  • 4 Само споко

    0 0 Отговор
    У нас ще е шесторно по-скъп.

    18:37 28.11.2025

  • 5 Зет Трипол

    1 0 Отговор
    Цена в Амазон - 200 долара, цена в бг - 700лв. Каква е тази еврозона, където влизаме?

    18:58 28.11.2025