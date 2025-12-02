Подробно за Samsung Galax Z TriFold

Samsung вдига летвата в сегмента на премиум мобилните устройства с официалното представяне на Galaxy Z TriFold, кулминацията на серията от шестнадесет устройства на пазара на сгъваеми устройства и пряко предизвикателство към самата дефиниция за преносима работна станция. Това устройство се отличава с иновативен дизайн, сгъващ се навътре, закрепен с двойни титанови панти – механично чудо, което гарантира, че обширният 10-инчов основен дисплей е напълно защитен, когато устройството не се използва – критично подобрение на издръжливостта в сравнение с конкурентните дизайни, сгъващи се навън.

Когато е отворен, Z TriFold разкрива най-големия екран, монтиран някога на сгъваем Galaxy, с диагонал 10 инча, резолюция 2160 x 1584 пиксела и адаптивна честота на опресняване 1-120 Hz за плавно превъртане. Този огромен екран е съчетан с 6,5-инчов екран на капака отвън, който използва здравото стъкло Corning Gorilla Glass Ceramic 2 и достига зашеметяваща максимална яркост от 2600 нита за изключителна видимост на открито. Цялата структура е поместена в рамка от алуминий Advanced Armor, като постига впечатляваща минимална дебелина от само 3,9 мм, когато е разгънат, въпреки сложната си архитектура с три панела.

Под капака TriFold работи с персонализираната мобилна платформа Qualcomm Snapdragon 8 Elite за Galaxy, съчетана с 16 GB RAM и избор от 512 GB или 1 TB памет. Този мощен хардуер е специално пригоден да се справя с революционните мултитаскинг възможности на устройството, активирани от OneUI 8 на базата на Android 16. Софтуерът позволява на потребителите да изпълняват три приложения в пълен размер едновременно в портретна ориентация, като ефективно имитира работния процес на три смартфона едновременно. Повишавайки още повече производителността си, TriFold е първият телефон Galaxy, който включва самостоятелен Samsung DeX, който незабавно стартира интерфейс, подобен на десктоп, директно от панела за бързи настройки, превръщайки 309-грамовото устройство в мощен мини-компютър, когато са свързани периферни устройства.

За фотографията Samsung е оборудвал задната част с флагманската тройна камера на Z Fold7, оглавявана от масивен 200 MP основен сензор (ISOCELL HP2), подкрепен от 12 MP ултраширокоъгълен обектив и 10 MP 3x оптичен телеобектив. Цял ден издръжливост осигурява най-голямата батерия, която някога е била в сгъваем телефон на Samsung – триклетъчна система с капацитет 5600 mAh – балансирана между панелите и поддържаща 45 W кабелно и 15 W безжично зареждане. Z TriFold, който поддържа IP48 рейтинг за устойчивост на вода и твърди частици, първоначално ще се предлага в единствения цвят Crafted Black, като дебютът му е насрочен за петък, 12 декември в Южна Корея, преди да се разшири към ключови пазари, включително САЩ и Китай.