Samsung и SK Hynix създават изкуствен недостиг на RAM

Светът на технологиите е на прага на нов, безпрецедентен ценови шок. Двамата технологични титани от Южна Корея – Samsung Electronics и SK Hynix, които съвместно контролират зашеметяващите около 70% от световното производство на DRAM памет – обявиха нещо, което граничи с икономическа провокация. Въпреки глобалния дефицит на RAM и ескалиращите цени на потребителската електроника, компаниите решиха умишлено да ограничат разширяването на производствения си капацитет.

Посланието е кристално ясно и донякъде цинично: приоритетът не е задоволяване на пазарното търсене, а „дългосрочната рентабилност“. В този хазартен ход, изглежда, че двете компании са готови да преглътнат краткосрочните критики, за да осигурят постоянен паричен поток.

Нека бъдем честни – търсенето на DRAM памет преживява истински бум, подхранван основно от ненаситните центрове за данни, които развиват инфраструктурата за Изкуствен Интелект (ИИ). Този скок логично изстреля цените на паметта до небесата, което, разбира се, е балсам за счетоводните книги на производителите.

Вместо обаче да инвестират своите впечатляващи текущи печалби в увеличаване на производството и да потушат пожара на недостига, Samsung и SK Hynix възприемат стратегия на изкуствено поддържане на ограничено предлагане. Това е класическа икономическа хватка за максимизиране на печалбата чрез контрол на обемите. Източникът OC3D посочва това директно като стратегия за удължаване на „печалбата от недостиг“.

От Samsung потвърдиха, че ще „минимизират риска от свръхпредлагане“, като ограничат капиталовите си разходи за нови DRAM мощности. Целта им е да „балансират търсенето и цените“. Преведено от корпоративен жаргон, това означава: умишлено ще държим производството под потенциала, за да поддържаме високи ценови нива.

„Вместо бързо разширяване на производствения капацитет, ще следваме стратегия за поддържане на дългосрочна рентабилност. Ще минимизираме риска от свръхпредлагане чрез стратегия за капиталови разходи (CAPEX), която балансира търсенето на клиентите и цените,“ декларираха от Samsung.

SK Hynix следва идентичен курс, като дори отива по-далеч, стремейки се да сключва предимно краткосрочни договори за доставка. Защо? За да предотвратят стабилизирането на цените на паметта в дългосрочен план. Както самите те обясняват: „Ще намалим тежестта върху клиентите чрез стратегия за постепенно увеличаване на договорните цени.“ Всъщност, те обявяват контролирано и методично поскъпване.

Мотивът за тази корпоративна предпазливост е разбираем: страхът от евентуално спукване на балона на ИИ търсенето. Ако центровете за данни изведнъж намалят рязко поръчките, излишният производствен капацитет би довел до драматичен срив на цените и огромни загуби – сценарий, който гигантите искат да избегнат на всяка цена.

Но последствията от този подход са директни и болезнени за крайните потребители. Нарастващите цени на DRAM вече влияят върху себестойността на всичко – от лаптопи и смартфони до игрови конзоли и други устройства. Това ограничава възможностите за ъпгрейд на ентусиастите и ефективно изтласква част от потребителите от пазара. Критиците са категорични: печалбите трябваше да бъдат инвестирани в разширяване на производството, за да се отговори на реалната нужда, а не за да се удължи ерата на печалбата от недостиг.