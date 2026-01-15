Pixel 10a ще дебютира с по-ниска цена от предшественика си

Google готви новия си хардуер за 2026 година, като според информациите Pixel 10a ще бъде пуснат на пазара на 17 февруари. Този ускорен график измества дебюта на „серията А“ с почти един месец по-рано от графика на предшественика ѝ. Тази промяна изглежда като защитна маневра, насочена към завладяване на пазара в средния ценови диапазон, точно когато Samsung се готви да пусне следващия си флагмански цикъл.

Най-забележителната новина за европейския пазар е потенциалното понижение на цените, което противоречи на настоящата инфлация в сектора. Според последните информации от търговци на дребно, базовият модел със 128 GB ще се продава на цена от 500 евро, а вариантът с 256 GB ще струва 600 евро. Ако тези цифри се потвърдят, това ще представлява намаление с 50 евро в сравнение с цената на Pixel 9a при пускането му на пазара – рядък агресивен ход за стимулиране на продажбите. Въпреки това, има уловка в конфигурацията: докато версията със 128 GB ще бъде налична в пълната „звездна карта“ от цветове – включително Obsidian, Berry, Lavender и Fog – за версията с 256 GB памет се носят слухове, че ще бъде налична само в цвят Obsidian.

Под капака Pixel 10a се очаква да бъде по-скоро усъвършенствана еволюция, отколкото пълна промяна. Повечето изтекли информации сочат към „подобрена“ версия на чипсета Tensor G4, което помага за намаляване на разходите в сравнение с по-скъпия Tensor G5, произведен от TSMC, който се намира във флагманския Pixel 10. Външният дизайн, представен в последните „официални“ рендъри, запазва вградения модул с двойна камера, който дебютира миналата година, с 48-мегапикселов основен сензор и 13-мегапикселов ултраширокоъгълен.

Pixel 10a вероятно ще се предлага с батерия с капацитет 5100 mAh и ще предлага същата седемгодишна софтуерна поддръжка като флагманските модели, което гарантира, че ще остане актуален до 2033 година. Тази комбинация от по-ниска начална цена, доказан процесор и водеща в индустрията поддръжка на актуализации може да направи 10a най-логичния „ежедневен спътник“ в гамата на Google, дори и да не разполага с мощността на по-скъпите си събратя.